Новые санкции ЕС против России: роскошь, металлы, Абрамович и Роснефть

Под санкции попали полтора десятка человек, в том числе миллиардер Роман Абрамович и глава "Яндекса" Тигран Худавердян. По графе "пропагандист" туда угодили Константин Эрнст, Армен Гаспарян и Артем Шейнин.

Есть там и бывшая жена главы нефтяного госгиганта "Роснефть" Игоря Сечина Марина, и сама "Роснефть" наряду с десятком госкомпаний, включая Объединённую судостроительную и Объединенную авиастроительную корпорации.

Это далеко не первые санкции ЕС: опубликованное дополнение начинается с номера 879 для людей и с номера 57 для компаний. Путин и высшее руководство России давно под санкциями.

При этом у ЕС остается дубина, которой он пока не спешит пользоваться, поскольку не уверен, что сдюжит отдачу. Это - полное эмбарго на покупку российских энергоносителей.

США уже ввели его, однако они сами - крупнейший производитель нефти в мире, а импорт российского сырья не превышал в их балансе 8%. Европа импортирует из России 60% нефти и нефтепродуктов, и заменить эти поставки в одночасье невозможно.

Санкции - это очень дорого и надолго

Против России уже введено больше санкций, чем против какой бы то ни было страны мира. После вторжения в Украину она обошла в "рейтинге изгоев" и Северную Корею, и Иран.

Опыт этих стран, да и собственный советско-российский опыт, подсказывает, что санкции вводятся быстро, а снимаются десятилетиями.

С другой стороны, из режима санкций всегда делаются исключения, о которых сразу громко стараются не объявлять.

Обычно они касаются оплаты покупок российского сырья и завершения уже начатых проектов. Основная цель этих исключений - убедиться, что санкции подорвут возможности России финансировать военную агрессию против Украины, но при этом потери Европы и США будут минимизированы.

Такие исключения сделаны и в четвертом пакете европейских санкций - для нефтегазовых расчетов и ядерной энергетики.

На сегодняшний день у России арестованы 300 млрд долларов, или половина ее золотовалютных резервов, ей не поставляют наличные доллары и евро, крупные банки фактически отрезаны от мировой финансовой системы, авиакомпании лишились доступа к небу, самолетам и запчастям, а США отказались покупать нефть и газ.

Фото: BBC