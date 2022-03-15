Великобритания внесла в черный список Медведева, Шойгу и еще более 300 человек

Кроме того, санкции введены в отношении ряда российских олигархов. В их числе - владелец крупного производителя удобрений EuroChem Group AG и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко, миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман. В черном списке также оказались главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Великобритания запретила данным гражданам въезд на свою территорию и заморозила их активы.

В тот же день о расширении санкций в отношении России за развязывание войны против Украины объявили в Евросоюзе. В четвертый пакет вошли новые ограничения на торговлю с Россией, запрет на новые инвестиции в энергетику РФ, поставку технологий или оборудования, а также предоставление услуг для разведки, добычи или переработки энергоносителей. Кроме того, Евросоюз расширит список персональных санкций против олигархов, лоббистов и пропагандистов Кремля. В перечень добавят и ключевые компании авиационного, оборонного, судостроительного и машиностроительного секторов. Конкретные имена и названия станут известны после публикации решения в Официальном журнале ЕС.