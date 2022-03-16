Из-за санкций могут возникать проблемы со страхованием путешествий в России и Белоруссии

Руководитель Союза страховых обществ Март Йессе советует посещать Россию и Белоруссию только в экстренных случаях. «Если такая поездка является неизбежной, то следует взять с собой достаточное количество наличных денег, поскольку большинство международных банковских карточек там теперь не действует. При несчастном случае человек должен быть готов самостоятельно покрыть соответствующие расходы на месте, а затем представить страховому обществу документы для возмещения этих расходов», - пояснил он.

Март Йессе подчеркнул, что все длительные договоры страхования путешествий остаются в силе в России и Белоруссии, но условия новых подобных договоров могут стать иными. «Санкции затрудняют для страховщиков защиту интересов своих клиентов и оказание им помощи при затруднениях в этих странах. Оформляя страхование путешествий, тщательно проверяйте условия и регионы действия», - посоветовал он.

Март Йессе добавил, что страховка не покрывает ущерб, являющийся результатом военных действий. «Война всегда указана в страховых договорах как исключительный фактор. В затронутых войной регионах Украины страхование путешествий вновь начнет действовать после окончания военных действий. Мы очень надеемся, что это произойдет как можно скорее», - сказал он.