Главная детская больница в Киеве, врачи которой были вынуждены до недавних пор лечить тяжелобольных детей в бомбоубежище — больничном подвале, находится в отчаянном положении. Фонд поддержки Таллиннской детской больницы протянул руку помощи, выделив 100 000 евро из собственных резервов. Кроме того, возможность помочь есть у всех жителей Эстонии.
«Некоторые дети умирают, даже не доехав до больницы»
Мы поговорили о ситуации в киевской детской больнице «Охматдет» («ОХрана МАТеринства и ДЕТства») с ее гендиректором Владимиром Жовниром. Врач, более двадцати лет жизни посвятивший спасению детей, рожденных с пороком сердца, рассказал Rus.Postimees, как работает крупнейшая детская многопрофильная больница Украины в условиях войны.
Гуманитарный кризис
«Охматдет» продолжает функционировать и помогать всем нуждающимся. В экстремальных условиях была даже проведена операция по пересадке костного мозга.
«Главная проблема не только больницы, но и страны в том, что Россия напала на Украину и идет война. Исходя из этой основной проблемы страны, уже возникают трудности, которые влияют на работу больницы. В городе постоянные авианалеты и бомбардировки, постоянно звучит воздушная тревога, и дети были вынуждены, причем самые тяжелобольные, находиться в укрытиях в подвальных помещениях. Дети с онкологией, на иммунодепрессантах, на химиотерапии, физически не могли там находиться, и мы были вынуждены их всех эвакуировать. Вторая группа детей с очень тяжелыми болезнями —это дети на диализе, с почечной недостаточностью; они тоже не могли перемещаться, и их мы тоже были вынуждены эвакуировать — сначала в западную Украину, а потом за рубеж», — рассказал Жовнир.
На сегодняшний день практически всех тяжелобольных детей больница перенаправила туда, где жизненные условия лучше: «Но при этом мы сохранили свой кадровый потенциал, своих сотрудников и делаем все возможное, чтобы сохранить в дальнейшем своих специалистов и сделать все, чтобы украинцы получали помощь в полном объеме. Мы перегруппировались и оказываем неотложную и экстренную помощь при военных травмах у детей и взрослых».
По словам врача, это не самое страшное, с чем им пришлось столкнуться. Опасения больнице внушает то, что очень сократилось число вызовов из-за военных действий: «Люди просто не могут доехать. Обычные дети с обычными детскими заболеваниями не могут получить помощь. Если раньше больница оперировала порядка десяти обычных аппендицитов в день, то сейчас количество обращений уменьшилось до одного. Я не думаю, что дети перестали болеть, они просто не могут добраться до больницы».
Также жители Украины столкнулись с нехваткой тестов на инсулин и недостатком самого инсулина. Попасть на врачебную консультацию тоже стало непросто. «Я вижу это по стране в целом и моим знакомым», — констатировал гендиректор больницы, добавив, что матери младенцев, которые не кормят грудью, не могут получить смеси.
Иногда раненым детям невозможно помочь
Гендиректор «Охматдет» подчеркнул, что все это очень большие гуманитарные проблемы. «Ну, и плюс опять же эвакуация. Мы эвакуировали сначала своих детей, потом родственников сотрудников. Сейчас наша больница стала неким эвакуационным хабом, который позволяет людям найти убежище в Западной Украине либо в других странах», — сказал он.
В «Охматдет» поступают и дети, пострадавшие в результате военных действий. «Очень много обращений от мирных жителей, особенно из тех мест, где идут бои: мой ребенок ранен в голову или в грудь или еще куда — помогите, заберите, сделайте что-нибудь... Ясное дело, доставить туда бригаду скорой помощи практически невозможно, и потом мы узнаём, что эти дети умерли, даже не доехав до больницы. Это катастрофа. Часть детей доезжает; мы обрабатываем раны, лечим, спасаем. Но лучше бы, честно говоря, было больше аппендицитов и обычных наших патологий», — с горечью признается врач.
Медперсонал больницы продолжает работать в новых реалиях и не падает духом. По распоряжению гендиректора работникам оказывают психологическую помощь. Для некоторых из них больница в буквальном смысле стала вторым домом: «В первые дни войны, когда детей и персонал спустили в бомбоубежище, я дал распоряжение, чтобы наши психологи начали работать с медиками. Ясно, что у всех напряженное психологическое состояние, потому что есть и неожиданности, и непонимание того, что будет дальше. Многие не могут ни доехать до больницы, ни уехать; очень много людей находится здесь с первого дня войны. В чем они приехали, в том и находятся тут».
Морально поддерживают сотрудников «Охматдет» не только психологи — восьмого марта артисты организовали в больнице концерт. «В целом все люди настроены на борьбу, на победу, потому что это наша земля, это наша родина и мы русских здесь не ждем. Я вижу, что над Киевом летают ракеты и военные самолеты, я вижу разрушения, я вижу раненых детей... я знаю, что это сделали не инопланетяне, а русские военные. До операции, которую они начали 24 февраля, у нас было мирно, спокойно и никаких притеснений русскоговорящих не было», — свидетельствует Владимир Жовнир.
Что уже сделано и как помочь
Совет Фонда поддержки Таллиннской детской больницы решил пожертвовать «Охматдет» 100 000 евро или эквивалент этой суммы в виде медицинских препаратов и оборудования. Затем фонд обратился к жителям Эстонии с призывом поддержать киевскую детскую больницу. Инициатива нашла широкий отклик среди населения, помочь «Охматдет» вызвались в том числе предприятия. В течение шести дней с начала сбора пожертвований для киевской детской больницы было переведено 30 000 евро, и деньги продолжают поступать.
По словам председателя совета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Янека Мягги, решение о поддержке киевской больницы «Охматдет» совет принял единогласно. Ради этого, ввиду экстраординарной ситуации, пришлось даже изменить устав. «Каждая человеческая жизнь должна цениться на вес золота, независимо от возраста, пола, национальности или социального положения человека. Однако во время войны дети наиболее уязвимы: они меньше всех могут за себя постоять», — сказал Мягги.
Руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер напрямую общается с Владимиром Жовниром и из первых рук узнает о ситуации в больнице и нуждах «Охматдет»: «На первых порах больница еще может справляться, потому что есть запасы медикаментов и продовольствия, но мы получили список лекарств и оборудования, которые требуются в первую очередь. Мы хотим предоставить то, что больше всего нужно в данный момент, и готовы при первой возможности передать все необходимое. Мы очень благодарны всем добрым людям, которые уже сделали пожертвования. Детей госпитализируют, потому что они ранены в результате военных действий — от этого болит сердце, а разум отказывается это принимать. Дети с тяжелыми заболеваниями, а также недоношенные по-прежнему нуждаются в круглосуточной медицинской помощи, что бы ни происходило вокруг них. Крайне тяжело дела обстоят и у персонала больницы, которому приходится справляться с психическим и физическим истощением в экстремальных условиях».
Фонд поддержки также помог Харьковской детской больнице, отправив посылку с кувезом, дыхательным аппаратом и четырьмя перфузорами. Финансовую помощь «Охматдет» можно перевести на банковские счета Фонда поддержки или напрямую через сайт фонда (www.toetusfond.ee/anneta), добавив в пояснение «Kiievi lastehaigla».
Номера счетов Фонда поддержки Таллиннской детской больницы:
Swedbank EE142200221001137609
SEB EE481010220026847017
Luminor EE921700017000265265
LHV EE677700771001364621
Coop Pank EE614204278617991000
Получатель: Tallinna Lastehaigla Toetusfond
Пояснение: Kiievi lastehaigla