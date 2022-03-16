«Некоторые дети умирают, даже не доехав до больницы»

Мы поговорили о ситуации в киевской детской больнице «Охматдет» («ОХрана МАТеринства и ДЕТства») с ее гендиректором Владимиром Жовниром. Врач, более двадцати лет жизни посвятивший спасению детей, рожденных с пороком сердца, рассказал Rus.Postimees, как работает крупнейшая детская многопрофильная больница Украины в условиях войны.

Гуманитарный кризис

«Охматдет» продолжает функционировать и помогать всем нуждающимся. В экстремальных условиях была даже проведена операция по пересадке костного мозга.

«Главная проблема не только больницы, но и страны в том, что Россия напала на Украину и идет война. Исходя из этой основной проблемы страны, уже возникают трудности, которые влияют на работу больницы. В городе постоянные авианалеты и бомбардировки, постоянно звучит воздушная тревога, и дети были вынуждены, причем самые тяжелобольные, находиться в укрытиях в подвальных помещениях. Дети с онкологией, на иммунодепрессантах, на химиотерапии, физически не могли там находиться, и мы были вынуждены их всех эвакуировать. Вторая группа детей с очень тяжелыми болезнями —это дети на диализе, с почечной недостаточностью; они тоже не могли перемещаться, и их мы тоже были вынуждены эвакуировать — сначала в западную Украину, а потом за рубеж», — рассказал Жовнир.

На сегодняшний день практически всех тяжелобольных детей больница перенаправила туда, где жизненные условия лучше: «Но при этом мы сохранили свой кадровый потенциал, своих сотрудников и делаем все возможное, чтобы сохранить в дальнейшем своих специалистов и сделать все, чтобы украинцы получали помощь в полном объеме. Мы перегруппировались и оказываем неотложную и экстренную помощь при военных травмах у детей и взрослых».

По словам врача, это не самое страшное, с чем им пришлось столкнуться. Опасения больнице внушает то, что очень сократилось число вызовов из-за военных действий: «Люди просто не могут доехать. Обычные дети с обычными детскими заболеваниями не могут получить помощь. Если раньше больница оперировала порядка десяти обычных аппендицитов в день, то сейчас количество обращений уменьшилось до одного. Я не думаю, что дети перестали болеть, они просто не могут добраться до больницы».

Также жители Украины столкнулись с нехваткой тестов на инсулин и недостатком самого инсулина. Попасть на врачебную консультацию тоже стало непросто. «Я вижу это по стране в целом и моим знакомым», — констатировал гендиректор больницы, добавив, что матери младенцев, которые не кормят грудью, не могут получить смеси.

Иногда раненым детям невозможно помочь

Гендиректор «Охматдет» подчеркнул, что все это очень большие гуманитарные проблемы. «Ну, и плюс опять же эвакуация. Мы эвакуировали сначала своих детей, потом родственников сотрудников. Сейчас наша больница стала неким эвакуационным хабом, который позволяет людям найти убежище в Западной Украине либо в других странах», — сказал он.