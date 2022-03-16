Российский олигарх Валерий Ойф продает акции голландского футбольного клуба «Витесс» (Высшая лига Голландии). С этим клубом связаны также и несколько эстонцев.
Предполагаемый друг Абрамовича продает свою долю в футбольном клубе
Причина продажи – вторжение России в Украину.
«Мне очень больно прощаться с «Витесс», но в нынешней ситуации я принимаю это трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других сторон", - сказал 58-летний Ойф.
Бизнесмен, который, по данным голландских СМИ, является близким другом миллиардера Романа Абрамовича (в отношении Абрамовича введены санкции как в Великобритании, так и ЕС – ред.), приобрел долю в клубе четыре года назад. Ойф отметил, что клуб останется в его сердце.
Из эстонских футболистов в состав клуба входил вратарь Марко Меэритс, который сейчас играет в «Нымме Калью», а также бывший центральный защитник легендарный Райо Пийроя. В 2010 году, когда клуб приобрел грузинский бизнесмен Мераб Джордания, посредниками в сделке выступили Айвар Похлак и Тармо Лехисте.