Приостановка платежей банковскими картами положила конец туризму из РФ в Ида-Вирумаа

Еще неделю назад российские туристы, несмотря на войну, прибывали в лечебные спа Ида-Вирумаа, но теперь из-за санкций турпоток прекратился, пишет ERR.

«С 12 марта больше невозможно платить картами, поток туристов остановился. Некоторые отдельные клиенты каким-то образом приезжают, но в большинстве случаев можно сказать, что российский туризм закончился, по крайней мере у нас», – рассказала исполнительный директор спа "Нарва-Йыэсуу" Карина Кюппас.

По словам координатора по туризму в Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, российский туризм закончился, а ситуации станет яснее, когда закончится война. "Три-пять лет (на восстановление турпотока – прим. ред.) точно уйдет, туристический кластер переоценит свои планы", – сообщила она.

Гостиницы намерены активнее работать с местными и финскими туристами, хотя это не так и просто.

"Наш регион находится так далеко на востоке и так близко к границе. Туристы сомневаются по поводу этого направления. Этим летом Эстония может надеяться только на местных туристов", – добавила Ялонен.