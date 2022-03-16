"На собственных условиях". Какова цена выхода России из Совета Европы?

Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы начали заседание в понедельник с минуты молчания по жертвам российской агрессии в Украине Фото: Getty Images

МИД РФ уведомил Совет Европы, что оставляет за собой право выйти из организации "на собственных условиях" - из-за "беспрецедентного санкционного давления на Россию и ее граждан". Эксперты прогнозируют возможный отказ России от выплаты взноса в СЕ и компенсаций по решениям ЕСПЧ на сумму более 40 млн евро. Для самой же России и ее граждан это решение может иметь более существенные последствия.

В письме о решении покинуть эту организацию глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что уведомляет об этом "в соответствии со статьей 7 Устава".

В ней действительно говорится, что любой член СЕ может выйти из его состава, официально уведомив о своем намерении генерального секретаря. Той же статьей прямо установлены сроки выхода - конец текущего финансового года.

При этом условия выхода четко прописаны лишь на случай, если Комитет министров сам предложит государству, допустившему грубые нарушения Устава, добровольно покинуть организацию под угрозой исключения из нее.

Однако Россия дожидаться такого предложения не стала, а в письме Лаврова говорится: "Оставляем за собой право выйти из СЕ на собственных условиях". О чем конкретно идет речь, в письме не уточняется.

Не ясно также, что означает уведомление России о "намерении денонсировать Конвенцию по правам человека", важнейшим инструментом которой служит Европейский суд по правам человека.

Процедуру выхода из Конвенции регулирует статья 58 этого международного договора. Лавров ссылается только на один из четырех пунктов этой статьи - что денонсация возможна через полгода после уведомления о ней.

Какими будут условия, сроки и порядок денонсации, также не ясно.

Исходя из письма, дата денонсации Конвенции может наступить не раньше 15 августа, а дата выхода из СЕ - не раньше 1 января 2023 года.

При этом в письме Лаврова ничего не говорится о готовности исполнить остальные пункты статьи 58. Они прежде всего касаются условий выхода государства из под юрисдикции ЕСПЧ и исполнения обязательств по его решениям.

После заявления России о выходе из Совета Европы ПАСЕ проголосовала за процедуру исключения России из СЕ, и Комитет министров СЕ назначил на 16 марта внеочередное заседание по этому поводу.

Руководители ПАСЕ, Комитета министров и генеральный секретарь СЕ заявили, что применение статьи 8 Устава об остановке членства по инициативе Совета Европы, вызвано необоснованной и неспровоцированной агрессией России против Украины.

Итогом заседания, как ожидается, станут условия, на которых России будет предложено выйти из СЕ.

Что будет с членским взносом России?

Эксперт по Совету Европы, пожелавший остаться анонимным, считает, что "собственные условия", о которых предупреждает российский МИД, в первую очередь касаются денег.