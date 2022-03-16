Глава WTA выступил против отстранения спортсменов из России от международных соревнований

Стив Саймон отмечает, что у него имеется "очень-очень сильное ощущение" того, что игроки из России и Беларуси должны иметь возможность продолжать соревноваться в туре. В настоящее время им не разрешается играть под флагом своей страны, а также участвовать в каких-либо командных соревнованиях.

— Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую может занимать руководство их страны, — передает слова Саймона BBC.