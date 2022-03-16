Глава WTA Стив Саймон выступил против отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Глава WTA выступил против отстранения спортсменов из России от международных соревнований
Глава WTA выступил против отстранения спортсменов из России от международных соревнований
Стив Саймон отмечает, что у него имеется "очень-очень сильное ощущение" того, что игроки из России и Беларуси должны иметь возможность продолжать соревноваться в туре. В настоящее время им не разрешается играть под флагом своей страны, а также участвовать в каких-либо командных соревнованиях.
— Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую может занимать руководство их страны, — передает слова Саймона BBC.
МОК 28 февраля из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать сборные России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Совету МОК последовало подавляющее большинство федераций.