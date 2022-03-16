Попытки проникновения в офисные здания: разбиты двери и окна

В Йыхви патрульный экипаж, отреагировавший на сигнал взлома, обнаружил на месте происшествия, что в двери ломбарда разбито стекло, осколки лежали на земле. Подозрительных лиц патруль вблизи объекта не заметил. Первичный осмотр показал, что взлом не был завершен, имущественный ущерб ограничился заменой стекла в двери.

Патрульный экипаж G4S отреагировал на сигнал взлома, поступивший из расположенного в центре Таллинна офисного здания, и сообщил, что на цокольном этаже разбито окно рядом с главным входом, окно было открыто. Вероятно, злоумышленники проникли внутрь, так как между оконными рамами лежала шапка. В помещении и в окрестностях здания никого не было. Патруль вызвал полицию, и стражи порядка приступили к расследованию.

«Взломов по-прежнему много, поэтому рекомендуем не хранить ценные вещи в местах, которые видно через окно, и обязательно продумать возможности охраны», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.