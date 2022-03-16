Действующие в Ласнамяэ в парке Тондираба и на стадионе Хярма катки скоро закончат свою сезонную деятельность.
Совсем скоро катки в Ласнамяэ завершат сезон
«В Ласнамяэ можно считанные дни насладиться катанием на коньках в двух локациях: на уютном катке в парке Тондираба и на ледовом круге стадиона Хярма. Приятно сознавать, что тысячи людей воспользовались возможностью и посетили в этом сезоне обе катка Ласнамяэ», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Стадион Хярма с крупнейшим в Эстонии ледовым кругом расположен возле Ласнамяэской русской гимназии (ул. Коорти, 23). Освещенный ледовый стадион открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 22 часов. Коньки можно взять напрокат до 20:45. Ледовый круг стадиона Хярма открыт до 20 марта (включительно).
Каток в парке Тондираба открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 21 часа, срок действия билета составляет 1 час. Каток под открытым небом расположен в западной части парка Тондираба, посетить его можно со своими собственными коньками (запрещены походные и конькобежные коньки). Каток в парке Тондираба работает до 27 марта (включительно).
С 14 февраля при посещении катка больше не нужно предъявлять COVID-справку, при этом в зоне обслуживания все же рекомендуется носить маску.
Дополнительную информацию о работающих в Ласнамяэ катках можно получить на сайте Uisupark, и на домашней странице спортцентра Пирита, который управляет катком на стадионе Хярма.