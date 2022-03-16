МИД КНР: Китай готов к международному сотрудничеству для урегулирования украинского кризиса путем переговоров

"Китай - миролюбивая страна и всегда настаивала на мирном урегулировании споров политическими средствами. Китай готов сотрудничать со странами ЕС, включая Нидерланды, чтобы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса", - сказал министр в телефонном разговоре с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой.

Он выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной приведут к желаемому результату.

"Хотя прогресс достигается медленно, если переговоры удастся продолжить, есть надежда на прекращения огня и мирное будущее", - сказал Ван И, добавив, что Китай будет продолжать прилагать усилия, чтобы добиться мира и содействовать переговорам своими методами.

При этом глава МИД КНР отметил, что за украинским кризисом стоят проблемы европейской безопасности.

По его словам, странам Европы следует сесть за стол переговоров с российской стороной для углубленного и всеобъемлющего диалога, чтобы обсудить создание сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности.