К столетию Эстонского футбольного союза выпущена викторина «Эстонская игра. Эстонский футбол»

Автор игры – давний болельщик эстонской футбольной сборной, соучредитель Футбольной больницы, составитель кроссвордов и детский писатель Тармо „Poborsky” Тууле, который отмечает, что набор карточек, приуроченный к юбилею, появился очень вовремя.

«У Эстонского футбольного союза в юбилейный год полно серьезной работы, а викторина дает возможность весело провести время и проверить вместе с друзьями знания об эстонском футболе».

В декабре прошлого года Эстонский футбольный союз отметил 100 лет с момента основания. В связи со значимой датой выпущена почтовая марка, адвент-календарь, историческая постановка «Век футбола». В этом году празднования продолжатся – будет издана первая часть книги, посвященной истории эстонского футбола, проведена благотворительная игра легенд отечественной сборной, а также состоится ряд других мероприятий.