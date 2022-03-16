Банк: конфликт в Украине влияет на рынки по всему миру

В феврале события в Украине вызвали колебания на рынках, и все важнейшие индексы упали. В конце месяца российские финансовые рынки закрылись и оказались изолированными от остального мира.

Козе отметил, что в результате сложившейся ситуации индексные провайдеры приняли несколько важных решений. «Например, MSCI перестал вносить изменения в российские ценные бумаги и начал рассматривать возможность их исключения из индексов. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг России до BB+, что не является инвестиционным рейтингом. Кроме того, MSCI сообщил, что рейтинги экологического, социального и управленческого характера (ESG) правительств России и Беларуси были понижены до уровня B, что всего на одну ступень выше самого низкого из возможных рейтингов, с негативным прогнозом», – говорится в сообщении.

Новость о начале войны в Украине сначала резко подняла цены на золото и нефть. Затем участники рынка попытались оценить снижение вероятности повышения процентных ставок, и рынки восстановились. «После первой пары раундов санкций против России аппетит к риску начал снижаться. Первоначально санкции были направлены на российские банки и сверхбогатых людей, но затем была запрещена покупка российских государственных облигаций, ряд российских банков был исключён из системы платежей SWIFT, а центральный банк страны потерял возможность использовать валютные резервы», – сказал Козе.

Для того чтобы поддержать местную валюту и ограничить масштабы банковского бегства, центральный банк России был вынужден ввести контроль за движением капитала. Кроме того, центральный банк прекратил торговлю акциями и деривативами на Московской бирже и удвоил процентную ставку, доведя её до 20%.

Козе добавил, что переговоры между украинскими и российскими дипломатами принесли некоторую уверенность, и, хотя прорыва не произошло, готовность обеих сторон возобновить встречи всё же может быть признаком первых шагов к стабилизации. «На данном этапе трудно предсказать, как долго продлится конфликт или как он будет разрешён, но ясно, что он окажет влияние на весь мир», – сказал Козе.