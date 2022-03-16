Читатель Postimees обратился в редакцию с вопросом о купленной в магазине сметане, ведь заявленный на упаковке вес не соответствовал фактическому. Любопытный читатель решил провести свой эксперимент, и купил разные продукты, чтобы взвесить их и проверить, не обманывает ли производитель потребителя.
Читатель: заявленный вес эстонских продуктов один, а фактический — другой
Читатель: заявленный вес эстонских продуктов один, а фактический — другой
Оказалось, что товара во многих упаковках было даже больше, чем указано на этикетке. Особенно щедрым оказалось молочное производство Saaremaa. В упаковке сыра Mo Saaremaa Saare Light должно быть 150 грамм продукта, на деле же оказалось 180 грамм. Если же взвесить без упаковки, то перевес составил 17 грамм.
Со сметаной та же история: 500-граммовая упаковка сметаны весила 511 граммов, а 330-граммовая — 346 граммов.
Сырок Tere весом 43 грамма весил на самом деле 47 грамм, а 46-граммовый сырок Karums всего на один грамм больше, как и 40-граммовый сырок Murr.
Белый хлеб Perenaise должен весить 500 грамм, а на деле весит 514.
Килограмм йогурта был на шесть граммов тяжелее. Более тяжелыми оказались также некоторые упаковки масла, орехов и конфет.