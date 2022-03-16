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Вопрос читателя: почему заявленный вес эстонских продуктов один, а фактический — другой?

rus.postimees.ee
Вопрос читателя: почему заявленный вес эстонских продуктов один, а фактический — другой?
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Сметана.
Сметана. Фото: Erakogu

Читатель Postimees обратился в редакцию с вопросом о купленной в магазине сметане, ведь заявленный на упаковке вес не соответствовал фактическому. Любопытный читатель решил провести свой эксперимент, и купил разные продукты, чтобы взвесить их и проверить — не обманывает ли производитель потребителя?

Оказалось, что товара во многих упаковках было даже больше, чем указано на этикетке. Особенно щедрой оказалось молочное производство Saaremaa. В упаковке сыра Mo Saaremaa Saare Light должно быть 150 грамм продукта, на деле же оказалось 180 грамм. Если же взвесить без упаковки, то перевес составил 17 грамм.

Saare Light
Saare Light Фото: Erakogu

Со сметаной та же история: 500-граммовая упаковка сметаны весила 511 грамм, а 330-граммовая — 346 грамм.

Сырок Tere весом 43 грамма весил на самом деле 47 грамм, а 46-граммовый сырок Karums всего на один грамм больше, как и 40-граммовый сырок Murr. 

Белый хлеб Perenaise должен весить 500 грамм, а на деле весит 514. 

Булка Perenaise
Булка Perenaise Фото: Erakogu

Килограмм йогурта был на шесть граммов тяжелее. Более тяжелыми оказались также некоторые упаковки масла, орехов и конфет. 

Йогурт
Йогурт Фото: Erakogu
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