Вопрос читателя: почему заявленный вес эстонских продуктов один, а фактический — другой?

Оказалось, что товара во многих упаковках было даже больше, чем указано на этикетке. Особенно щедрой оказалось молочное производство Saaremaa. В упаковке сыра Mo Saaremaa Saare Light должно быть 150 грамм продукта, на деле же оказалось 180 грамм. Если же взвесить без упаковки, то перевес составил 17 грамм.

Saare Light Фото: Erakogu

Со сметаной та же история: 500-граммовая упаковка сметаны весила 511 грамм, а 330-граммовая — 346 грамм.

Сырок Tere весом 43 грамма весил на самом деле 47 грамм, а 46-граммовый сырок Karums всего на один грамм больше, как и 40-граммовый сырок Murr.

Белый хлеб Perenaise должен весить 500 грамм, а на деле весит 514.

Булка Perenaise Фото: Erakogu

Килограмм йогурта был на шесть граммов тяжелее. Более тяжелыми оказались также некоторые упаковки масла, орехов и конфет.