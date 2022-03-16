Спонтанно начавшаяся в сотрудничестве с Малтийском орденом экспедиция эстонских семейных врачей по оказанию медицинском помощи военным беженцам с Украины на крошечном пограничном пункте Кросценко не столько требует таблеток, сколько человеческого внимания, доброго слова и теплого одеяла, пишет Postimees.
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Помогающий беженцам на границе семейный врач: беспокойство, которое вызывали новости о войне, уже исчезло
Помогающий беженцам на границе семейный врач: беспокойство, которое вызывали новости о войне, уже исчезло