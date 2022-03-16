Помогающий беженцам на границе семейный врач: беспокойство, которое вызывали новости о войне, уже исчезло

«Много раз были свидетелями того, как мужчина доставлял свою семью на границу, а сам возвращался назад, на войну. Дети только оказавшись на месте понимали, что папа не едете с ними дальше. Конечно, это вызывало отчаяние», - говорит доктор Тийк. Так эти молодые женщины уходили с маленьким чемоданом в неизвестность: один ребенок на руках, второй рядом за руку. В эстонской медицинской палатке можно было в спокойствии покормить ребенка грудью и поменять подгузник. Просто согреться или полежать. «Старушкам иногда нужно было давать капли. Однажды к нам пришла семья с бабушкой, которая находилась в тяжелом состоянии, но отказывалась ехать в больницу. Я думал, что она умрет у нас на руках, особенно, когда услышали, что ее последним желанием и было добраться до Польши, где она родилась».