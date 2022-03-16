Команда Ломаченко пытается вывезти боксера из Украины для боя с Камбососом

Как сообщает ESPN, лагерь боксера работает над тем, чтобы он смог покинуть Украину и подготовиться к предстоящему бою.

Напомним, что после вторжения россии в Украину Ломаченко вернулся на родину и пополнил ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского. При этом в Украине сейчас действует военное положение, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покинуть страну.