Команда Василия Ломаченко все еще стремится устроить поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа, сообщает sport.ua.
Команда Ломаченко пытается вывезти боксера из Украины для боя с Камбососом
Команда Ломаченко пытается вывезти боксера из Украины для боя с Камбососом
Как сообщает ESPN, лагерь боксера работает над тем, чтобы он смог покинуть Украину и подготовиться к предстоящему бою.
Напомним, что после вторжения россии в Украину Ломаченко вернулся на родину и пополнил ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского. При этом в Украине сейчас действует военное положение, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покинуть страну.
Ломаченко еще в феврале договорился о бое с Камбососом 5 июня в Мельбурне, но после начала войны России против Украины добровольно вернулся домой из Греции.
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