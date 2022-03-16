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Партию «Отечество» одновременно покинули почти 30 членов

rus.postimees.ee
Партию «Отечество» одновременно покинули почти 30 членов
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Кристьян Ванаселья и Лавли Перлинг после собрания партии "Отечество".
Кристьян Ванаселья и Лавли Перлинг после собрания партии "Отечество". Фото: Madis Veltman

Правление сауэского отделения «Отечества» в полном составе вместе с почти 30 членами покидает партию. Таким образом, прекращает свою деятельность как отделение, так и фракция «Отечества» в волостном совете Сауэ.

По словам председателя сауэского отделения «Отечества» и заместителя волостного старейшины Андреса Каарманна, решение покинуть партию принято большинством активных членов. То же самое сделали все семь членов правления партии и большая часть представителей в Сауэском волостном совете и его комиссиях, а также в волостной управе.

«До сих пор сауэских, как и многих активных членов харьюского отделения, держала в партии лишь вера в то, что под предводительством Лавли Перлинг "Отечество" может стать открытой, демократической и современной правосторонней партией, дружелюбно настроенной к эстонцам, которая придерживается западных ценностей и обращается к более широкому кругу групп, особенно к молодежи. При обсуждении и голосовании в правлении "Отечества" от этого окончательно отказались», - заявил Каарманн.

По словам покидающих «Отечество» членов, немыслимо работать в партии, которая сама при каждом возможном случае тормозит развитие — осуждает инакомыслие, разделяет членов на правильных и неправильных, душит внутренние дебаты и демократию.

Каарманн добавил, что члены «Отечества» из Сауэ на протяжении многие лет ценили и поддерживали друг друга: «Имевшая место клеветническая кампания в отношении Лавли Перлинг — это атака на всех нас».

«Многие уже выразили готовность участвовать в создании новой партии, а также уже присоединились или сейчас присоединяются к MTÜ Parempoolsed. Некоторые уже баллотировались по списку "Отечества", но желание присоединиться к "Правым" выразили также люди, которые ранее не входили в партию», - добавил он.

Фракция «Отечества» в волостном совете Сауэ прекращает политическую деятельность, на в Сауэ продолжится под именем «Правых».

Напомним, что 8 марта в Рийгикогу правление «Отечества» исключило из партии руководителей объединения «Правые». Из партии были исключены руководители «Правых» Тынис Конс, Лавли Перлинг, Кристьян Ванаселья и Сийм-Валмар Кийслер.

Причина исключения из партии — деятельность противопоставляющих себя линии «Отечества» «Правых», которая наносит ущерб чести и репутации партии.

По оценке правления партии, «Правые» занимались расколом партии, самым ярким примером являются еженедельные логи, то есть информационная рассылка «Правых».

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