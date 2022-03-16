Вы купили жилье, а разрешения на эксплуатацию нет? Узнайте, как на это реагируют банки

Разрешение на эксплуатацию, как известно, выдается только на готовый объект. А сейчас большое количество сделок с недвижимостью происходит, как стали говорить, на бумаге. Да, на различных порталах недвижимости продается большое количество квартир, рядных боксов и домов, срок сдачи которых запланирован на вторую половину 2023 года. «В сегодняшней ситуации довольно часто недвижимость бронируют на 1,5–2 года вперед», — подтвердил Ребане.

Однако, поскольку разрешение на эксплуатацию выдается на завершенную недвижимость, а банк без этого разрешения кредит на покупку не дает, возникает резонный вопрос, как трактуется эта ситуация в случае новостроек.

«По понятным причинам разрешение на эксплуатацию нового объекта не может быть получено сразу же, так как на момент продажи не были соблюдены необходимые условия», — сказал Ребане. Но значит ли это, что кредитный договор можно заключить только при наличии этого разрешения? Не совсем.

Банки финансируют покупку недвижимости в новостройках с конкретным сроком получения разрешения на эксплуатацию. Проще говоря: в нотариальном договоре указывается дата, к которой дом должен получить разрешение на его использование. «Помимо новостроек, также устанавливается срок действия разрешения на строительство, например, в случае ходатайства о кредите на строительство», — добавил Ребане.

Таким образом, иногда новоселы уже въехали в только что законченный дом, а разрешение на эксплуатацию будет выдано только через несколько месяцев. Что будет, если срок сдвинется?

Поскольку рост цен на работы и нехватка рабочей силы в строительном секторе могут привести к некоторым задержкам, срок выдачи разрешения иногда затягивается. В этом случае необходимо запросить продление, то есть уведомить банк об изменении ситуации.

«Учитывая общую ситуацию на рынке, это не является большой проблемой для банка, и мы обычно отвечаем на такие запросы положительно», — сказал Ребане.

Однако не стоит использовать ситуацию недобросовестно: последствия нарушения договора могут не понравиться обеим сторонам. По словам Ребане, были случаи, когда разработчик недвижимости не соответствовал критериям для получения разрешения на эксплуатацию.