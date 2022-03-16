Вы, наверное, слышали, что не стоит ходатайствовать о кредите, если недвижимость, которую вы покупаете, не имеет разрешения на эксплуатацию. Но что делать, если речь идет о жилье в строящемся доме, который такого разрешения еще не получил, объясняет в блоге City24 руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, передает Kodu.
Вы купили жилье, а разрешения на эксплуатацию нет? Узнайте, как на это реагируют банки
Разрешение на эксплуатацию, как известно, выдается только на готовый объект. А сейчас большое количество сделок с недвижимостью происходит, как стали говорить, на бумаге. Да, на различных порталах недвижимости продается большое количество квартир, рядных боксов и домов, срок сдачи которых запланирован на вторую половину 2023 года. «В сегодняшней ситуации довольно часто недвижимость бронируют на 1,5–2 года вперед», — подтвердил Ребане.
Однако, поскольку разрешение на эксплуатацию выдается на завершенную недвижимость, а банк без этого разрешения кредит на покупку не дает, возникает резонный вопрос, как трактуется эта ситуация в случае новостроек.
«По понятным причинам разрешение на эксплуатацию нового объекта не может быть получено сразу же, так как на момент продажи не были соблюдены необходимые условия», — сказал Ребане. Но значит ли это, что кредитный договор можно заключить только при наличии этого разрешения? Не совсем.
Банки финансируют покупку недвижимости в новостройках с конкретным сроком получения разрешения на эксплуатацию. Проще говоря: в нотариальном договоре указывается дата, к которой дом должен получить разрешение на его использование. «Помимо новостроек, также устанавливается срок действия разрешения на строительство, например, в случае ходатайства о кредите на строительство», — добавил Ребане.
Таким образом, иногда новоселы уже въехали в только что законченный дом, а разрешение на эксплуатацию будет выдано только через несколько месяцев. Что будет, если срок сдвинется?
Поскольку рост цен на работы и нехватка рабочей силы в строительном секторе могут привести к некоторым задержкам, срок выдачи разрешения иногда затягивается. В этом случае необходимо запросить продление, то есть уведомить банк об изменении ситуации.
«Учитывая общую ситуацию на рынке, это не является большой проблемой для банка, и мы обычно отвечаем на такие запросы положительно», — сказал Ребане.
Однако не стоит использовать ситуацию недобросовестно: последствия нарушения договора могут не понравиться обеим сторонам. По словам Ребане, были случаи, когда разработчик недвижимости не соответствовал критериям для получения разрешения на эксплуатацию.
«В этом случае спор обычно доходит до суда, где покупатель и застройщик должны решать проблему между собой», — объяснил Ребане. Тем не менее, такие ситуации довольно редки, и, как говорит Ребане, в Эстонии в основном действуют опытные застройщики, у которых таких проблем нет.