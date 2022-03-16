Цены на нефть за последнюю неделю упали на 30%

В первой половине марта аналитики предупредили, что цена на нефть вскоре может вырасти до 185 долларов. Инвесторы стали избегать покупки российской нефти, инфляция ускорилась, пишет ERR.

Однако за последнюю неделю цена на нефть упала на 30 процентов.

В то же время аналитики предупреждают, что цены на нефть останутся волатильными.

"Я бы не исключал роста и до 200 долларов за баррель", - заявил глава исследовательской компании Rystad Energy Бьорнар Тонгхауген.

Аналитик финансовой компании UBS Джованни Стауново предполагает, что цены на нефть в июне составят около 125 долларов за баррель.