Стоимость нефти на мировом рынке резко выросла в начале марта после того, как российская армия вторглась в Украину. Неделю назад цена нефти марки Brent, являющейся международным энергетическим эталоном, достигла 139 долларов за баррель, но к настоящему моменту она снизилась до 103 долларов за баррель.
Цены на нефть за последнюю неделю упали на 30%
В первой половине марта аналитики предупредили, что цена на нефть вскоре может вырасти до 185 долларов. Инвесторы стали избегать покупки российской нефти, инфляция ускорилась, пишет ERR.
Однако за последнюю неделю цена на нефть упала на 30 процентов.
В то же время аналитики предупреждают, что цены на нефть останутся волатильными.
"Я бы не исключал роста и до 200 долларов за баррель", - заявил глава исследовательской компании Rystad Energy Бьорнар Тонгхауген.
Аналитик финансовой компании UBS Джованни Стауново предполагает, что цены на нефть в июне составят около 125 долларов за баррель.
Неопределенность усугубляется и сложной экономической ситуацией в России. После начала военного вторжения РФ в Украину страны Запада ввели жесткие санкции против Москвы.