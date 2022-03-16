На заседании во вторник Рийгикогу рассмотрел в первом чтении законопроект, призванный сделать выходным следующий рабочий день в том случае, если национальный или государственный праздник приходится на выходной.
Законопроект о дополнительных выходных прошел первое чтение
Законопроект о дополнительных выходных прошел первое чтение
Инициированный фракцией Социал-демократической партии проект Закона об изменении Закона о праздничных и знаменательных датах не предусматривает дополнительных выходных за государственные праздники, которые всегда выпадают на воскресенье, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-служба Рийгикогу.
Это означает, что, согласно законопроекту, первый день Пасхи и первый день Троицы свободным днем не компенсируются.
В пояснительной записке отмечается, что в Эстонии - десять государственных праздников, в которые предусматривается свободный день. В среднем по Европейскому союзу их 12. В соседней Финляндии - 13, а в Латвии - 12 переносимых праздников.