Законопроект о дополнительных выходных прошел первое чтение

Инициированный фракцией Социал-демократической партии проект Закона об изменении Закона о праздничных и знаменательных датах не предусматривает дополнительных выходных за государственные праздники, которые всегда выпадают на воскресенье, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-служба Рийгикогу.

Это означает, что, согласно законопроекту, первый день Пасхи и первый день Троицы свободным днем не компенсируются.