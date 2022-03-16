Департамент окружающей среды остановил вырубку леса в Мустамяэском лесу

Недавно Postimees писал о том, как в Мустамяэском лесу вырубаются сотни здоровых деревьев для строительства троп здоровья. Заказчиком строительных работ является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполняет Altos Teed OÜ. Земля принадлежит RMK. Проект составлен Эстонским фондом троп здоровья. «К сожалению, горожане не были привлечены», — написал Вакра в социальных сетях.

Он добавил, что Департамент окружающей среды со своей стороны поставил ряд условий, при которых работы вообще могли быть начаты (например, департаменту нужно было представить на согласование исследования растительности и насекомых, а также инвентаризацию охраняемых видов).

«Мы проверим, выполнены ли эти условия. И если бы вы только знали, сколько асфальта изначально предполагалось положить в лесу!» — сказал Вакра.

По его словам, хорошей новостью является то, что несколько дней назад в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ заметили большого ястреба. «Большой ястреб относится к охраняемым видам II категории и занесена в Красную книгу Эстонии как уязвимый вид, поскольку его численность невелика. Поэтому Департамент окружающей среды приостановил рубку и шумные работы в ландшафтной заповедной зоне до августа. Кору деревьев еще сегодня вывозят из леса, а потом будет большая пауза», — подтвердил Вакра.

Он пояснил, что, поскольку большой ястреб еще не выбрал гнездо, к счастью, экологии еще не нанесен ущерб. Большой ястреб начинает гнездиться в конце марта, начале апреля. После этого эксперт Департамента окружающей среды определяет, где в этом году происходит гнездование, после чего может быть принято решение, где и какая деятельность вообще разрешена.