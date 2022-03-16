Работа всех бюро обслуживания Департамент полиции и погранохраны сейчас нарушена из-за технической неполадки.
Работа бюро обслуживания Департамент полиции и погранохраны нарушена из-за технической неполадки
Работа бюро обслуживания Департамент полиции и погранохраны нарушена из-за технической неполадки
Сейчас невозможно подавать ходатайства о документах, получить готовые документы или подать ходатайство о временной защите. Центр инфотехнологии и развития Министерства внутренних дел работает сейчас над устранением неполадки.
Полиция просит клиентов не приходить сейчас в бюро обслуживания департамента. Об устранении проблемы сообщат при первой возможности.
Департамент полиции и погранохраны приносит извинения за причиненные неудобства.