Ср, 16.03.2022
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Работа бюро обслуживания Департамент полиции и погранохраны нарушена из-за технической неполадки

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Работа бюро обслуживания Департамент полиции и погранохраны нарушена из-за технической неполадки
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Бюро обслуживания Департамент полиции и погранохраны.
Бюро обслуживания Департамент полиции и погранохраны. Фото: Urmas Luik

Работа всех бюро обслуживания Департамент полиции и погранохраны сейчас нарушена из-за технической неполадки.

Сейчас невозможно подавать ходатайства о документах, получить готовые документы или подать ходатайство о временной защите. Центр инфотехнологии и развития Министерства внутренних дел работает сейчас над устранением неполадки.

Полиция просит клиентов не приходить сейчас в бюро обслуживания департамента. Об устранении проблемы сообщат при первой возможности.

Департамент полиции и погранохраны приносит извинения за причиненные неудобства.

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