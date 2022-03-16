Яна Тоом на Би-Би-Си: я больше не скажу, что у НАТО умирает мозг

Солидарность НАТО и ЕС со странами Балтии Тоом видит очень четко: «Мы — члены НАТО и ЕС, часть обоих союзов, эти союзы стоят за нас».

«Эстония увеличила оборонные расходы, которые сейчас составляют 2,5 процента от ВВП. Агрессия Путина объединила Запад так, как никогда раньше. Раньше я относилась скептически, поддерживала тех людей, которые выступали за европейскую армию. Несколько лет назад Эммануэль Макрон сказал, что у НАТО умирает мозг — я тогда тоже пришла к выводу, что это правильно. Теперь я больше этого не скажу», - продолжила Тоом.

По ее оценке, эстонские русские в целом очень лояльны к Эстонии, но, конечно, есть и обратные примеры: «Недавно у меня был один очень неприятный разговор с одним из них — в обществе имеются определенные проблемы».

Она объяснила: «У нас есть 68 000 обладателей серых паспортов, у нас официально 80 000 граждан России. Это по факту, но я считаю, что их даже больше, поскольку у нас нет адекватной статистики от Российского посольства, и у части людей имеются два паспорта: эстонский и российский».

У тех, кто сейчас жалуется, что у них есть проблемы и их дискриминируют, Тоом спрашивает, хотят ли они, чтобы пришел кто-то и решил их проблемы таким образом, что тут начнут бомбить? «Это то, на чем разговор заканчивается», - добавила Тоом.

«Но у нас по-прежнему есть проблемы, просто они не связаны с лояльностью. Проблемы есть со СМИ, поскольку нет адекватной коммуникации. Например, у нас в Эстонии нет ни одной русскоязычной ежедневной газеты, - сказала Тоом. - Представьте себе, что имеется единственная газета, и та выходит раз в неделю, у нее маленький круг читателей, а ее собственником является российская медийная организация. Эстонско-русским телеканалам дают в день всего три часа на оригинальное содержание».