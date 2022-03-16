Во всех районах Таллинна пройдут бесплатные юридические консультации

«Наша цель - сделать первичную юридическую консультацию более доступной для жителей Таллинна. Не все люди могут себе позволить обратиться к адвокату или юристу, но права и интересы людей не должны оставаться незащищенными по экономическим причинам, — сказал городской секретарь Таллинна Прийт Лелло. – Наш опыт показывает, что проводимые в районах бесплатные юридические консультации пользуются среди горожан большой популярностью. Таким образом, эта помощь себя всячески оправдывает».

Юридические консультации будут проводиться на эстонском, русском и английском языках. В целях лучшей организации консультаций рекомендуется предварительно зарегистрироваться по телефону 688 0400, однако параллельно услуга будет оказываться и в порядке живой очереди.

Как отметил соучредитель платформы юридической помощи HUGO.legal Эрки Писуке, к сожалению, правовая помощь для многих людей является недоступной, поэтому организуемые Таллинном бесплатные юридические консультации очень нужны.

«Юридические проблемы зачастую таковы, что если не решать их сразу, они могут усугубляться. Как мы видим на практике, чем раньше человек обращается, тем лучшую помощь может предложить юрист. Наряду с этим в нашем правовом пространстве могло бы развиваться профилактическое консультирование, которое помогало бы предотвращать неблагоприятные правовые ситуации», — добавил Писуке.

Бесплатная правовая помощь будет оказываться: в управе района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54, зал на первом этаже) 30 марта, 14 апреля и 27 октября;

в управе Нымме (ул. Валдеку, 13, зал на втором этаже) - 26 мая;

в Кесклиннаском социальном центре (ул. Лийвалайа, 32) - 16 июня;

в управе района Кристийне (ул. Металли, 5, зал на первом этаже) - 18 августа;

в управе Мустамяэ (Вильде-теэ, 118, зал на первом этаже) – 22 сентября;

в Общественном центре Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13, второй этаж) – 13 октября;

в Центре досуга Хааберсти (Эхитаяте-теэ, 109а/2, третий этаж) – 24 ноября;

в управе района Пирита (Клоостри-теэ, 6) - 15 декабря. Консультации проводятся с 9.00 до 18.00.

Правовую помощь можно получить в области семейного, наследственного, трудового и налогового права; по вопросам, связанным с исполнительным производством, квартирными товариществами, защитой прав потребителя, возможностями и перспективами обращения в суд, общением с местным самоуправлением и государственными учреждениями, а также договорным и долговым правом. На месте можно получить консультацию по поводу документов.