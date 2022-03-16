В компаниях, покидающих Россию, работают 200 000 человек

Крупнейшим иностранным работодателем, объявившим о частичной приостановке бизнеса в России, является McDonalds. В сети ресторанов быстрого питания по всей России работают 62 тысячи человек. Еще 19 тыс. россиян работают в Pepsico, 15 тыс. - в IKEA, 14,5 тыс. - в Yum! Brands (владелец KFC), 8,8 тыс. - в Inditex (магазины одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другие).

Приостановка или прекращение бизнеса в России

Из подсчетов Forbes также следует, что 5751 россиянин работает в германском автоконцерне Volkswagen и 5539 - в Adidas.