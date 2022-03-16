Международные компании, объявившие о приостановке или прекращении деятельности в России из-за войны в Украине, обеспечивают работой около 200 тысяч жителей РФ, следует из обнародованных в среду, 16 марта, подсчетов журнала Forbes.
В компаниях, покидающих Россию, работают 200 000 человек
Крупнейшим иностранным работодателем, объявившим о частичной приостановке бизнеса в России, является McDonalds. В сети ресторанов быстрого питания по всей России работают 62 тысячи человек. Еще 19 тыс. россиян работают в Pepsico, 15 тыс. - в IKEA, 14,5 тыс. - в Yum! Brands (владелец KFC), 8,8 тыс. - в Inditex (магазины одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другие).
Приостановка или прекращение бизнеса в России
Из подсчетов Forbes также следует, что 5751 россиянин работает в германском автоконцерне Volkswagen и 5539 - в Adidas.
На фоне российского вторжения в Украину десятки иностранных компаний, работающих в различных сферах, объявили о приостановке или прекращении бизнеса в России. Как отмечает Forbes, зачастую речь идет о приостановке продаж, поставок и обслуживания клиентов. При этом российские сотрудники пока продолжают хотя бы частично получать зарплату.