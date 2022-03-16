Ср, 16.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

За сутки прибавилось 2137 зараженных, четверо скончались

rus.postimees.ee
За сутки прибавилось 2137 зараженных, четверо скончались
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Больница.
Больница. Фото: Marianne Loorents

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5149 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2137.

По состоянию на утро 16 марта в больницах находится 597 пациентов с коронавирусом. Из них 244 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 152 человека, или 62,3% не были вакцинированы, а 92, или 37,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 74 новые истории болезни, из которых в 26 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 24,6 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались четыре человека с коронавирусом: 84-летний мужчина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина и столетняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 134 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 154 невакцинированных в день.

За сутки была введена 661 доза вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 59 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 438 778 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,3%.

Ключевые слова
Наверх