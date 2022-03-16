За сутки прибавилось 2137 зараженных, четверо скончались

По состоянию на утро 16 марта в больницах находится 597 пациентов с коронавирусом. Из них 244 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 152 человека, или 62,3% не были вакцинированы, а 92, или 37,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 74 новые истории болезни, из которых в 26 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 24,6 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались четыре человека с коронавирусом: 84-летний мужчина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина и столетняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 134 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 154 невакцинированных в день.