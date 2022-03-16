Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ

Овечкину удалось обойти другого легендарного европейца – чешского нападающего Яромира Ягра. До сегодняшнего дня у обоих было по 766 голов, а благодаря голу с «Айлендерс» Александр уходит в отрыв.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ впереди Овечкина лишь два игрока – это Горди Хоу с 801 шайбой и лидер — Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.