Эстонское медицинское сообщество подтвердило, что оно постарается как можно скорее помочь всем людям, чье онкологическое лечение было прервано или даже не смогло начаться из-за военных действий. Врачи просят следовать четким инструкциям.
Как в Эстонии получить помощь онкобольным из Украины
Для начала, сообщает доктор Нийна Киппасто в группе «Просто о медицине», необходимо пройти первичный контроль состояния здоровья, отправив заявку на электронный адрес ukraina@regionaalhaigla.ee, указав имя и фамилию латиницей, личный код, дату рождения и контактный номер телефона. С человеком свяжутся и предложат время. В ходе первичной консультации врач направит пациента для дальнейшего обследования или необходимых процедур к врачу-онкологу.
Первичная консультация проходит по адресу: Таллинн, Хийу, 44 (Hiiu 44). Общий контроль состояния здоровья для беженцев из Украины является бесплатным. Для бесплатного осуществления онкологического лечения нужно наличие страхования Больничной кассы.
Военные беженцы из Украины, получившие вид на жительство и эстонский личный код, не приобретают сразу автоматически и медицинскую страховку в Эстонии, но после получения вида на жительство могут подать заявление на ее получение наравне с другими жителями Эстонии.
Как правило, люди с активным онкологическим заболеванием могут ходатайствовать о потери трудоспособности и таким образом получить медицинское страхование. Как только пациент пройдет медицинский осмотр и врачи получат все данные, то помочь в оформлении медицинского страхования смогут и наши социальные работники.
«К сожалению все эти процессы занимают время. Но такие правила действуют и для местных жителей», - отметила доктор Киппасто.