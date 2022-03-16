Как в Эстонии получить помощь онкобольным из Украины

Для начала, сообщает доктор Нийна Киппасто в группе «Просто о медицине», необходимо пройти первичный контроль состояния здоровья, отправив заявку на электронный адрес ukraina@regionaalhaigla.ee, указав имя и фамилию латиницей, личный код, дату рождения и контактный номер телефона. С человеком свяжутся и предложат время. В ходе первичной консультации врач направит пациента для дальнейшего обследования или необходимых процедур к врачу-онкологу.

Первичная консультация проходит по адресу: Таллинн, Хийу, 44 (Hiiu 44). Общий контроль состояния здоровья для беженцев из Украины является бесплатным. Для бесплатного осуществления онкологического лечения нужно наличие страхования Больничной кассы.

Военные беженцы из Украины, получившие вид на жительство и эстонский личный код, не приобретают сразу автоматически и медицинскую страховку в Эстонии, но после получения вида на жительство могут подать заявление на ее получение наравне с другими жителями Эстонии.

Как правило, люди с активным онкологическим заболеванием могут ходатайствовать о потери трудоспособности и таким образом получить медицинское страхование. Как только пациент пройдет медицинский осмотр и врачи получат все данные, то помочь в оформлении медицинского страхования смогут и наши социальные работники.