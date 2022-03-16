Из-за мошенников пользователи разговорных карт Tele2 больше не смогут бесплатно звонить и отправлять СМС в Украину

Ранее в Tele2 заявили, что с 24 февраля звонки по обычному тарифу на мобильные и стационарные телефоны и СМС в Украину из сети Tele2 являются бесплатными. Кроме того, для клиентов с абонентским договором бесплатны услуги роуминга (интернет, звонки, СМС) на территории Украины. Бесплатно могли звонить и отправлять СМС в Украину и пользователи разговорных карт. В среду, 16 марта компания заявила, что изменит прейскурант на использование разговорных карт в направлении Украины, однако договорные частные и бизнес-клиенты по-прежнему смогут пользоваться услугами в направлении Украины бесплатно.

«Мы быстро отреагировали на кризис и сразу предложили возможность бесплатно поддерживать связь с Украиной как для договорных клиентов, так и для пользователей телефонных карт. С момента введения бесплатных звонков мы должны признать, что мошенники воспользовались нестабильной ситуацией в мире, а из-за специфики разговорных карт, у нас нет возможности ограничить деятельность мошенников. Однако важно, чтобы поддержка и помощь доходили до тех, кто в ней действительно нуждается», — сказала директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин, добавив, что услуги связи с Украиной даже для пользователей разговорных карт по-прежнему предоставляются на более выгодных условиях, звонки из Эстонии в Украину стоят 0,30 евро/минута, а SMS из Эстонии в Украину стоит 0,09 евро. Tele2 не зарабатывает на этих звонках и SMS. Договорные клиенты по-прежнему смогут пользоваться бесплатной связью в направлении Украины.