Крупнейший энергоконцерн Германии прекратил закупку российского газа

Группа заявила, что, хотя у нее нет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями газа, небольшое количество в ее портфеле было приобретено у торговых компаний "Газпрома". Компания прекратила закупать новые объемы.

Генеральный директор группы Леонхард Бирнбаум в то же время предупредил, что внезапное прекращение импорта энергоносителей из России нанесет удар по E.ON.