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«Реал Мадрид» пожертвует миллион евро на помощь Украине

rus.postimees.ee
«Реал Мадрид» пожертвует миллион евро на помощь Украине
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Эмблема мадридского "Реала".
Эмблема мадридского "Реала". Фото: Википедия

Мадридский «Реал» передаст один миллион евро в помощь Украине. Средства будут переданы Красному Кресту и партнеру Фонда клуба в Украине. Кроме того, сообщается, что Королевский клуб передаст партнерам 13 000 предметов одежды и спортивного инвентаря, сообщает Sportarena.

Часть средств, собранных в рамках кампании Real Madrid Foundation, пойдет для помощи юго-западному региону Украину. Также будут направлены средства на поддержку вынужденных переселенцев в западные области Украины.

Как сообщается, кампания «Вместе с Украиной» будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

Рано утром 24 февраля Россия начала ракетные обстрелы украинских городов, а потом приступила к масштабному вторжению. Война против России продолжается уже 21-й день.

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