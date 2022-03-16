«Реал Мадрид» пожертвует миллион евро на помощь Украине

Часть средств, собранных в рамках кампании Real Madrid Foundation, пойдет для помощи юго-западному региону Украину. Также будут направлены средства на поддержку вынужденных переселенцев в западные области Украины.

Как сообщается, кампания «Вместе с Украиной» будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.