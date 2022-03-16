Мадридский «Реал» передаст один миллион евро в помощь Украине. Средства будут переданы Красному Кресту и партнеру Фонда клуба в Украине. Кроме того, сообщается, что Королевский клуб передаст партнерам 13 000 предметов одежды и спортивного инвентаря, сообщает Sportarena.
«Реал Мадрид» пожертвует миллион евро на помощь Украине
«Реал Мадрид» пожертвует миллион евро на помощь Украине
Часть средств, собранных в рамках кампании Real Madrid Foundation, пойдет для помощи юго-западному региону Украину. Также будут направлены средства на поддержку вынужденных переселенцев в западные области Украины.
Как сообщается, кампания «Вместе с Украиной» будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.
Рано утром 24 февраля Россия начала ракетные обстрелы украинских городов, а потом приступила к масштабному вторжению. Война против России продолжается уже 21-й день.
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