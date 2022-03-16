34-летний футболист приобрел автомобиль скорой помощи, который поможет тяжелобольным детям выехать из Украины в Польшу, сообщает focus.ua.
Футболист сборной Польши купил машину скорой помощи для украинских детей
Защитник национальной сборной Польши и итальянского клуба "Беневенто" Камил Глик приобрел специальный автомобиль скорой помощи для украинских детей, чтобы помочь им выбраться в Польшу, сообщает Daily Mail.
34-летний футболист решил помочь раненым и тяжелобольным детям из Украины: этот автомобиль будет вывозить их на территорию Польши, где им будет оказываться медицинская помощь. После окончания войны Глик оставит автомобиль одной из украинских больниц.
О приобретении Гликом специального автомобиля сообщил польский журналист Кшиштоф Становски, сопроводив сообщение фотографией.
🔥🔥🔥— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 14, 2022
Kamil Glik kupił karetkę, która teraz będzie kursować na Ukrainę i z powrotem po ciężko chore dzieci (ma specjalne wyposażenie do tego). Po wojnie, oby szybko, przekaże ją do odpowiedniej jednostki. pic.twitter.com/lOgAacL12a