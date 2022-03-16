Футболист сборной Польши купил машину скорой помощи для украинских детей

Защитник национальной сборной Польши и итальянского клуба "Беневенто" Камил Глик приобрел специальный автомобиль скорой помощи для украинских детей, чтобы помочь им выбраться в Польшу, сообщает Daily Mail.

34-летний футболист решил помочь раненым и тяжелобольным детям из Украины: этот автомобиль будет вывозить их на территорию Польши, где им будет оказываться медицинская помощь. После окончания войны Глик оставит автомобиль одной из украинских больниц.