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Футболист сборной Польши купил машину скорой помощи для украинских детей

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Футболист сборной Польши купил машину скорой помощи для украинских детей
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Камил Глик (слева) и Александр Зинченко (справа).
Камил Глик (слева) и Александр Зинченко (справа). Фото: Vladimir Pesnya/Sputnik

34-летний футболист приобрел автомобиль скорой помощи, который поможет тяжелобольным детям выехать из Украины в Польшу, сообщает focus.ua.

Защитник национальной сборной Польши и итальянского клуба "Беневенто" Камил Глик приобрел специальный автомобиль скорой помощи для украинских детей, чтобы помочь им выбраться в Польшу, сообщает Daily Mail.

34-летний футболист решил помочь раненым и тяжелобольным детям из Украины: этот автомобиль будет вывозить их на территорию Польши, где им будет оказываться медицинская помощь. После окончания войны Глик оставит автомобиль одной из украинских больниц.

О приобретении Гликом специального автомобиля сообщил польский журналист Кшиштоф Становски, сопроводив сообщение фотографией.

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