Норвегия планирует летом увеличить поставки газа в Европу

Скорректированные разрешения правительства на разработку месторождения Усеберг в акватории Норвежского моря могут позволить увеличить экспорт газа до 30 сентября на один миллиард кубометров", - сообщила компания-оператор Equinor в среду, 16 марта.

В сообщении отмечается, что 1,4 млрд кубов газа покроют потребности почти 1,4 млн европейских домохозяйств в 2022 году. В компании также надеются нарастить добычу газа на месторождении Хейдрун в текущем году на 0,4 млрд кубов. Есть планы увеличить добычу газа и на месторождении Тролль - крупнейшем в Северном море.

Equinor рассчитывает на то, что отсрочка некоторых ремонтных работ и другие коррективы позволят Норвегии поддержать европейские страны, столкнувшиеся с нехваткой газа из-за сокращения поставок российского топлива.

Второй после России производитель нефти в Европе

Норвегия - второй после России производитель нефти в Европе. Ежедневно Норвегия добывает около четырех миллионов баррелей нефтяного эквивалента, который распределяется почти поровну между нефтью и газом. По данным Equinor, Норвегия покрывает почти 25 процентов потребностей Евросоюза в природном газе.