Российские фигуристы могут получить ледовый «Оскар» по итогам сезона

«Официальных решений об отстранении россиян не принималось, пока такой информации нет. Так что сказать вам, что россиян не будет на премии, я на данный момент не могу. Возможно, они будут», — приводит слова Закаряна «СЭ».

Собеседник также отметил, что Чемпионат мира по фигурному катанию потерял свою зрелищность из-за отсутствия российских спортсменов, причины отстранения которых он комментировать отказался.

«Для фигурного катания отсутствие россиян на чемпионате мира — удар, но причины происходящего я не буду комментировать. Это вопрос не ко мне», — заявил Закарян.