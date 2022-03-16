Российские фигуристы могут получить ледовый «Оскар» по итогам сезона

Организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян прокомментировал информацию о включении россиян в списки номинантов на награду по результатам текущего сезона, сообщает Gazeta.ru.
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«Официальных решений об отстранении россиян не принималось, пока такой информации нет. Так что сказать вам, что россиян не будет на премии, я на данный момент не могу. Возможно, они будут», — приводит слова Закаряна «СЭ».
Собеседник также отметил, что Чемпионат мира по фигурному катанию потерял свою зрелищность из-за отсутствия российских спортсменов, причины отстранения которых он комментировать отказался.
«Для фигурного катания отсутствие россиян на чемпионате мира — удар, но причины происходящего я не буду комментировать. Это вопрос не ко мне», — заявил Закарян.
В первом и единственном году, когда премия полноценно вручалась по всем номинациям, ее взяли две россиянки: Алена Косторная и Этери Тутберидзе. В прошлом году премией за достижения отметили Тамару Москвину и Алексея Мишина.