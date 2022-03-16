В Европе банковские сделки россиян и белорусов берутся под особый контроль

Это означает, что банки должны особенно тщательно проверять крупные сделки и сбережения, а также новые ходатайства о кредитах тысяч россиян и белорусов, даже если они живут в стране-члене Евросоюза, ссылаясь на третьи источники пишет агентство Reuters.

Поскольку санкции ЕС в отношении России не охватывают тех, кто временно или постоянно проживает в ЕС на основании вида на жительство, они все равно ограничат доступ россиян и российских предприятий к банковским услугам, в том числе вводится запрет на сбережения больше 100 000 евро.

Это окажет сильное давление на резидентов ЕС из России и Беларуси, которым будет сложнее производить банковские операции.

Крупные ограничения уже введены в Испании.

Несмотря на то, что Европейский Центробанк не играет никакой роли при введении политических санкций, ЦБ обеспокоен тем, что в случае, если клиенты банков переводят подсанкционным людям деньги, банки могут получить крупные штрафы, объяснили агентству два источника.

Работники служб надзора за банкингом в конце февраля и в начале марта проинформировали банки и дали для выполнения распоряжения неделю, а также сказали, что будут проходить и аудиты. Однако неизвестно, когда эти проверки начнут проводить.

«Прежде всего меры сосредоточены на гражданах России, вне зависимости от того, являются они резидентами или нерезидентами, позже это распространится на граждан Беларуси», - объяснил Reuters один из источников.

По данным Евростата, больше всего граждан России — 230 000 — проживают в Германии, за ней следует Испания — 81 000. Популярными среди россиян являются также Франция, Италия, Латвия, Чехия, Австрия и Финляндия. Граждане Беларуси главным образом живут в Германии, Литве и Италии. Одним из примером источник привел банк Испании, где начали проверять 800 не подпадающих под санкции российских клиентов. В Испании остановлена выдача кредитов российским клиентам-нерезидентам, а также как минимум один банк не разрешает нерезидентам открывать новые банковские счета.

Еще один источник сказал, что итальянские банки мониторят банковские счета россиян, у которых имеется больше 100 00 евро, даже тех, кто живет в ЕС и не находится под санкциями.