Часть приехавших в Эстонию украинских беженцев не хочет отдавать своих детей в эстоноязычные школы

«На сегодняшний день мы учли такие объемы. В школах имеется более 2800 мест в разных классах и более 1000 мест в детских садах», — сказал Белобровцев, добавив, что делать прогнозы на будущее сложно, и город будет решать проблемы по мере их поступления. По его словам, помощь беженцам не осуществляется за счет кого-либо или чего-либо, то есть не ухудшает качество предоставляемых в Таллинне образовательных услуг.

«Кроме того, это не повлияет на очереди детей местных жителей в детские сады», — подтвердил Белобровцев. По его словам, цель Таллинна состоит в том, чтобы качество образовательных услуг оставалось таким же высоким, каким оно было до сих пор.

Вице-мэр сказал сегодня на пресс-конференции, что необходимо учитывать, что дети беженцев не говорят по-эстонски. В настоящее время в Таллинне действует утвержденный Министерством образования и науки план, согласно которому школьников делят на группы.

«На данный момент есть 14 школ, выразивших желание принять эти группы. В школах есть свободные помещения, а также ресурс для занятий с детьми», — отметил Белобровцев. Этой весной беженцы еще не начнут обучение по полной программе, пока что обучение ограничится предметами вроде физкультуры, музыки, искусства и т.д.

«Мы пока не нагружаем их учебной программой, это нереально. В то же время мы разрабатываем план их учебного процесса с 1 сентября, их необходимо будет интегрировать в учебную программу», — рассказал вице-мэр. По его словам, 14-и школ в ближайшее время точно не хватит.

«Школы нужно активнее привлекать, потому что количество детей, приезжающих сюда из Украины, растет с каждым днем», — добавил Белобровцев.

Родитель должен понимать риски школы с русским языком обучения

Беженцы могут указать свои языковые предпочтения в центре для беженцев. «У нас нет точных данных на этот счет, но когда мы в последний раз изучали этот вопрос, большинство хотели отдать своих детей в русскоязычные школы», — сказал Белобровцев.

По его словам, это вполне понятно. «Это логично, потому что многие люди хорошо знают или понимают русский язык. Но сейчас мы не даем право выбора на основе заявления», — сказал вице-мэр Таллинна.

В конце прошлой недели Министерство образования и науки прокомментировало Postimees, что если семья обратится в местное самоуправление, то опорное лицо от местного самоуправления выяснит, в чем нуждается семья.

По словам министра науки и образования Лийны Керсна, направление детей военных беженцев в эстоноязычную систему образования предотвратит возможные конфликты и поможет детям быстрее адаптироваться в эстоноязычной среде. То же советовали представители Украинской общины в Эстонии.