Брифинг по ситуации с беженцами: помощь жителей Эстонии беспрецедентна

Согласно последним данным, в Эстонию на данный момент прибыло 22 тысячи беженцев из Украины. 5000 из них двигаются через нашу страну транзитом. 3/4 хотели бы остаться в Эстонии. Мы должны удовлетворить их основные потребности, оказать им необходимую социальную помощь.

Для беженцев PPA рабротает по выходным

Эгерт Беличев уточнил, что прием такого большого числа беженцев – первое подобное событие для эстонского государства. Он подчеркнул, что каждый гражданин Украины въезжает в Эстонию на законных основаниях. Он может ходатайствовать о временной защите, которую также дает ему вид на жительство. 700 человек из приехавших беженцев уже получили временную защиту. По состоянию на вчера более 4000 человек забронировали время на подачу заявления на нее. С сегодняшнего дня залы обслуживания Департамента полиции и погранохраны открыты до восьми вечера: «Мы открываем залы и по выходным. Это не снизит объема услуг, предоставляемых нашим гражданам, но с дополнительными ресурсами мы сможем принять больше заявлений от беженцев. Мы открываем также мобильные пункты приема заявлений в центрах размещения украинских беженцев», – перечислил Беличев.

Глава Объединенного штаба по чрезвычайным ситуациям обратил внимание журналистов, что залы, открытые по выходным, предназначены только для процедур ходатайства о временной защите. Он также сообщил, что Штаб намерен как можно больше услуг вывести непосредственно к границе.

Без крова не останется никто

Руководитель группы социальной защиты Яко Салла сказал, что задача группы – создать хорошие предпосылки для того, чтобы попадающие в Эстонию люди могли осваиваться как можно быстрее. Постараемся давать человеку личный код и временную защиту еще на границе».

Сейчас выполнение задач Группы социальной защиты начинается в пунктах приема беженцев. Им предоставляется жилье, если оно нужно, а при необходимости и транспорт. Сейчас в жилье, предоставленном государством проживает 4277 человек: «Никто не остался без крова. Там обеспечено также питание, можно получить психологическую помощь», – перечислил Салла.

По его словам, потенциал размещения людей еще не реализован до конца: «На данный момент у нас готово 606 жилых помещений. Размещаем людей в 50 разных зданиях. Ситуации, когда в ближайшие дни не найдется жилья, опасаться не приходится», – заверил глава Группы социальной защиты, добавив, что при необходимости найдутся места, куда можно поселиться с животными. В дальнейшем Группа постарается подходить к этому вопросу индивидуально.

Салла подчеркнул, что сотрудничество жителей Эстонии в деле помощи беженцам совершенно беспрецедентно. На вопрос о затратах государства в связи с приемом беженцев точную цифру Салла назвать не смог, но сообщил, что Минфин и правительство работают над обеспечением и привлечением финансирования для решения этого вопроса.

Работа начинается еще на границе