Швейцария расширила санкционные списки в связи с действиями РФ в Украине

"Теперь санкции действуют в отношении еще 197 физических лиц: речь идет о финансовых санкциях и ограничениях на въезд. Кроме того, вводятся санкции против еще девяти структур", - говорится в заявлении швейцарского правительства.

В нем отмечается, что этот санкционный список Швейцарии теперь полностью соответствует списку ЕС.

В санкционные списки Швейцарии попали, в частности, бизнесмены Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Александр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, Дмитрий Мазепин и его сын Никита.

Кроме того, под санкции попали президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, предприниматели и топ-менеджеры Андрей Гурьев, Дмитрий Конов, Михаил Полубояринов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.