Разведка Эстонии: крайне маловероятно, что переговоры снизят активность вооруженных сил РФ

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Переговоры между Украиной и Россией продолжаются. Делегации обеих стран проявляют сдержанный оптимизм в отношении возможности достижения компромиссов. В то же время почти наверняка на этом этапе Российская Федерация (РФ) не пойдет на уступки, которые касаются изменения заявленных ей стратегических целей в отношении Украины.

Также крайне маловероятно, что переговоры снизят активность вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), скорее наоборот, российские войска могут пойти на эскалацию боевых действий с целью улучшения переговорных позиций своей стороны. При этом эскалация насилия может быть оправдана провокацией или инцидентом с применением химических веществ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали призывать резервистов второй категории. Согласно сообщениям Генерального штаба ВСУ, первый эшелон войск укомплектован кадровыми военными и резервистами первой категории, которые имеют опыт боев в зоне АТО/ОРДЛО – эти резервы исчерпаны практически полностью, люди уже призваны в армию.

В ходе очередного этапа мобилизации резервистов второй категории поначалу будут направлять в центры подготовки на дополнительное обучение и лишь после его окончания будут формироваться подразделения для участия в боевых действиях. Привлекать военнослужащих срочной службы пока что не планируется.

Свидетельства участия войск Республики Беларусь во вторжении по-прежнему отсутствуют. Официальная риторика властей Белоруссии скорее говорит о желании дистанцироваться от конфликта.

Оперативные направления

Боевые действия длятся 21 день. Учитывая, что практически все привлеченные ко вторжению подразделения ВС РФ уже поучаствовали в боях и понесли потери, продолжение боевых действий потребует масштабной перегруппировки войск. На данный момент признаки значительных перемещений соединений ВС РФ отсутствуют.

ВС РФ по-прежнему испытывают проблемы со снабжением, прежде всего они касаются передовых частей. В последние дни российские войска нарастили число ракетных ударов и артиллерийских обстрелов, вероятнее всего, таким образом они пытаются сохранить инициативу, поскольку маневренные подразделения не способны выполнить эту задачу в одиночку.

Киевское направление

Судя по всему, вечером 15 марта ВСУ перешли в контрнаступление в районе городов Ирпень и Буча. По предварительной информации эти действия были скорее удачными.

Черниговское направление

Без изменений. Решительный прорыв в сторону Киева не состоялся, южные подступы к столице Украины остаются под контролем ВСУ.

Харьковское направление

Без перемен.

Рубеж Донецк – Луганск

Мариуполь остается в окружении. Как сообщается, помимо регулярных частей ВС РФ к штурму города привлекаются подразделения, которые укомплектованы солдатами, набранными на оккупированной территории Донецкой области в ходе принудительной мобилизации.

По сообщению ВСУ, 15 марта в районе Мариуполя погиб командир 150-й отдельной стрелковой дивизии генерал-майор Олег Митяев. Насколько известно, он стал пятым офицером в генеральском чине, убитым в ходе боевых действий.

Крымское направление

В течение суток окрестности Одессы подвергались точечным ударам высокоточного оружия. Однако подтверждений начала десантной операции на данный момент нет.