В Силламяэ был избит человек якобы украинскими беженцами: нападавшими оказались местные жители

«В последние дни в группах социальных сетей Силламяэ распространяется информация о том, что на улице города к местному жителю подошли трое мужчин, двое из которых якобы были беженцами из Украины. Мужчины поинтересовались национальной принадлежностью жителя и потребовали прокричать лозунг «Слава Украине!» После этого мужчины напали на пострадавшего и избили его», - сообщает Нарвское отделение полиции. Полицейские проверила этот случай. Нападавшими оказались местные жители, которые из-за своего поведения и ранее попадали в поле зрения полицейских.