Ср, 16.03.2022
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В Силламяэ якобы украинскими беженцами был избит человек: нападавшими оказались местные жители

rus.postimees.ee
В Силламяэ якобы украинскими беженцами был избит человек: нападавшими оказались местные жители
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Кулак. Иллюстративное фото.
Кулак. Иллюстративное фото. Фото: Raigo Pajula

Третий день подряд Нарвское отделение полиции публикует очередное разоблачение информации о якобы агрессивных украинских беженцах. Теперь речь идет о случае в Силламяэ.

«В последние дни в группах социальных сетей Силламяэ распространяется информация о том, что на улице города к местному жителю подошли трое мужчин, двое из которых якобы были беженцами из Украины. Мужчины поинтересовались национальной принадлежностью жителя и потребовали прокричать лозунг «Слава Украине!» После этого мужчины напали на пострадавшего и избили его», - сообщает Нарвское отделение полиции. Полицейские проверила этот случай. Нападавшими оказались местные жители, которые из-за своего поведения и ранее попадали в поле зрения полицейских.

Полиция призывает людей не делиться непроверенной провокационной информацией. Такая информация пугает местных жителей и вносит раздор в наше общество. Передавайте информацию о подобных сообщениях веб-полицейским.

Это не первое разоблачение полиции: ранее сообщалось, что нарвские подростки угрожали местному продавцу и требовали отдать товар бесплатно, притворяясь украинцами. Также не подтвердилась информация о каких-либо бесчинствах украинских беженцев в ТЦ «Фама».

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