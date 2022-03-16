Третий день подряд Нарвское отделение полиции публикует очередное разоблачение информации о якобы агрессивных украинских беженцах. Теперь речь идет о случае в Силламяэ.
В Силламяэ якобы украинскими беженцами был избит человек: нападавшими оказались местные жители
«В последние дни в группах социальных сетей Силламяэ распространяется информация о том, что на улице города к местному жителю подошли трое мужчин, двое из которых якобы были беженцами из Украины. Мужчины поинтересовались национальной принадлежностью жителя и потребовали прокричать лозунг «Слава Украине!» После этого мужчины напали на пострадавшего и избили его», - сообщает Нарвское отделение полиции. Полицейские проверила этот случай. Нападавшими оказались местные жители, которые из-за своего поведения и ранее попадали в поле зрения полицейских.
Полиция призывает людей не делиться непроверенной провокационной информацией. Такая информация пугает местных жителей и вносит раздор в наше общество. Передавайте информацию о подобных сообщениях веб-полицейским.
Это не первое разоблачение полиции: ранее сообщалось, что нарвские подростки угрожали местному продавцу и требовали отдать товар бесплатно, притворяясь украинцами. Также не подтвердилась информация о каких-либо бесчинствах украинских беженцев в ТЦ «Фама».