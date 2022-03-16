Таллинн продолжает разработку Глинтового парка: горожане представили более 400 идей

«Обратная связь, полученная в ходе сбора мнений, дает важные вводные данные для составления концепции Глинтового парка и исходного задания для конкурса идей, который будет объявлен в этом году. По разным каналам связи мы получили около 400 мнений и предложений, остается только порадоваться, что так много людей захотели поучаствовать в обсуждении развития парка, — сказал вице-мэр Владимир Свет.

Схема Глинтового парка. Управа Таллинна.

«Своими мыслями поделились жители почти всех районов города, а предложения варьировались от общего описания до предложения конкретных решений. Особенно четко было обозначено желание сохранить как можно больше природной среды, также предлагали построить смотровые площадки, походные тропы, игровые площадки и другие объекты, чтобы Глинтовый парк стал привлекательным местом для отдыха с пользой для здоровья».

Наибольшую активность в сборе мнений проявили жители Ласнамяэ (76 участников) и Кесклинна (24 участника). Идеи поступали также из-за пределов Таллинна и были представлены на эстонском, русском и английском языках. Больше всего предложений высказали представители возрастной группы от 25 до 45 лет (69% участников).

Анализ результатов показал, что респонденты обращали внимание на схожие аспекты в области городского пространства. Основными ключевыми словами стали «природа», «виды», «зелень», «тишина», «дикие животные», «родной край». Большая часть участников сбора мнений (84%) считает очень важным или достаточно важным (15%) сохранение природных зон в городе, также большинству (93%) нравится или скорее нравится (5%) естественная природная среда.

Горожане хотели бы, чтобы виды на море и город, развалины печи для обжига извести, ручей Хундикуристик и нижний маяк Таллинна стали заметнее. Были названы 24 объекта, которые горожане хотели бы видеть в парке, чаще всего указывались места для отдыха и скамейки, освещение и инфо-стенды.

Часто предлагали построить смотровые площадки, краны с питьевой водой, общественные туалеты, городские сады, природные учебные тропы, игровые площадки и условия для занятий спортом (беговая дорожка, похожая на ту, что в парке Тондираба). Также говорилось о кафе, местах для проведения пикников, кинотеатров под открытым небом и еще о многом другом, что послужило бы созданию интересного и удобного для посетителей парка. Территория альвара могла бы стать частью парка, а у поймы реки Пирита можно было бы устроить места для гриля.

Опрос показал также, какие места горожане считают неприятными и что является важнейшими препятствиями на траектории глинтовой зоны.

Главным образом внимание здесь упоминались опасный обрыв и неудобное соединение с разными частями глинта, отсутствие удобных прогулочных дорожек, а также опасные переходы, близость к стройкам и местам, в которых образуются несанкционированные свалки.

Обзор поступивших идей сделают представители Таллиннского центра стратегического управления и Ботанического сада, проведет мероприятие и выступит со вступительным словом вице-мэр Владимир Свет. Презентация будет проходить на эстонском языке, но вопросы можно задавать также на русском и английском языках. Двери открыты с 16:30.