Таллинн собирается создать на глинтовом плато на границе районов Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита парк протяженностью около 9 км. Результаты проведенного среди горожан сбора мнений о будущем парке будут представлены в четверг, 31 марта, с 17 до 19 часов в Стеклянном зале Певческого поля. Следить за ходом презентации можно будет и в интернете.
Таллинн продолжает разработку Глинтового парка: горожане представили более 400 идей
Глинтовый парк является важной частью зеленой сети, обозначенной в стратегии развития «Таллинн - 2035» и должен стать целостной зоной отдыха. Центр компетенций по формированию пространства при Таллиннском центре стратегического управления совместно с районными управами Ласнамяэ, Кесклинна и Пирита составляют концепцию создания Глинтового парка.
С этой целью среди горожан был проведен сбор мнений, как сделать эту территорию общественным местом, в котором приятно было бы проводить досуг. Свое мнение можно было высказать с ноября прошлого года по 22 января текущего года.
«Обратная связь, полученная в ходе сбора мнений, дает важные вводные данные для составления концепции Глинтового парка и исходного задания для конкурса идей, который будет объявлен в этом году. По разным каналам связи мы получили около 400 мнений и предложений, остается только порадоваться, что так много людей захотели поучаствовать в обсуждении развития парка, — сказал вице-мэр Владимир Свет.
Схема Глинтового парка.
Управа Таллинна.
«Своими мыслями поделились жители почти всех районов города, а предложения варьировались от общего описания до предложения конкретных решений. Особенно четко было обозначено желание сохранить как можно больше природной среды, также предлагали построить смотровые площадки, походные тропы, игровые площадки и другие объекты, чтобы Глинтовый парк стал привлекательным местом для отдыха с пользой для здоровья».
Наибольшую активность в сборе мнений проявили жители Ласнамяэ (76 участников) и Кесклинна (24 участника). Идеи поступали также из-за пределов Таллинна и были представлены на эстонском, русском и английском языках. Больше всего предложений высказали представители возрастной группы от 25 до 45 лет (69% участников).
Анализ результатов показал, что респонденты обращали внимание на схожие аспекты в области городского пространства. Основными ключевыми словами стали «природа», «виды», «зелень», «тишина», «дикие животные», «родной край». Большая часть участников сбора мнений (84%) считает очень важным или достаточно важным (15%) сохранение природных зон в городе, также большинству (93%) нравится или скорее нравится (5%) естественная природная среда.
Горожане хотели бы, чтобы виды на море и город, развалины печи для обжига извести, ручей Хундикуристик и нижний маяк Таллинна стали заметнее. Были названы 24 объекта, которые горожане хотели бы видеть в парке, чаще всего указывались места для отдыха и скамейки, освещение и инфо-стенды.
Часто предлагали построить смотровые площадки, краны с питьевой водой, общественные туалеты, городские сады, природные учебные тропы, игровые площадки и условия для занятий спортом (беговая дорожка, похожая на ту, что в парке Тондираба). Также говорилось о кафе, местах для проведения пикников, кинотеатров под открытым небом и еще о многом другом, что послужило бы созданию интересного и удобного для посетителей парка. Территория альвара могла бы стать частью парка, а у поймы реки Пирита можно было бы устроить места для гриля.
Опрос показал также, какие места горожане считают неприятными и что является важнейшими препятствиями на траектории глинтовой зоны.
Главным образом внимание здесь упоминались опасный обрыв и неудобное соединение с разными частями глинта, отсутствие удобных прогулочных дорожек, а также опасные переходы, близость к стройкам и местам, в которых образуются несанкционированные свалки.
Обзор поступивших идей сделают представители Таллиннского центра стратегического управления и Ботанического сада, проведет мероприятие и выступит со вступительным словом вице-мэр Владимир Свет. Презентация будет проходить на эстонском языке, но вопросы можно задавать также на русском и английском языках. Двери открыты с 16:30.