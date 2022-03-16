Бюро обслуживания полиции будет принимать ходатайства о временной защите также по вечерам и в выходные

По словам руководителя бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник, сейчас самое главное, чтобы у спасающихся от войны людей было безопасное место, где находиться, но также важно получить вид на жительство и найти работу.

"Пo прибытию в Эстонию у людей есть возможность ходатайствовать о временной защите, то есть вид на жительство на один год, который дает военным беженцам из Украины и их членам семьи права, похожие на права жителей Эстонии. Для того, чтобы военные беженцы смогли быстрее ходатайствовать о временной защите и начать в Эстонии свою жизнь, мы продлили время работы наших бюро обслуживания, а также откроем мобильные пункты приема ходатайств в местах размещения. Так мы сможем быстрее помочь людям", - сказала Ратник.

Для получения временной защиты можно забронировать время посещения в шести бюро: в двух бюро в Таллинне, на ул. Пинна и Таммсааре-теэ, в Тарту, Пярну, Раквере и Йыхви. Залы обслуживания открыты по рабочим дням с 9 до 20 часов и на выходных с 9 до 16 часов. Для подачи ходатайства о временной защите советуем заранее забронировать время посещения по сайте broneering.politsei.ee. При необходимости ходатайство можно подать и в порядке живой очереди.

Департамента полиции и погранохраны постоянно оценивает текущую ситуацию и в соответствии с необходимостью откроет для принятия ходатайств о временной защите бюро и в других регионах.

Продленное время работы бюро предусмотрено только для принятия ходатайств о временной защите. Клиенты, которые хотят получить другие услуги, например, подать ходатайство о удостоверяющем личность документе или забрать готовый документ, должны запланировать посещение бюро на обычные часы работы с 9 до 17 часов.

Подача ходатайств о предоставлении временной защиты не влияет на оказание других услуг, так как принятием этих ходатайств в бюро обслуживания занимаются отдельные специалисты.

Департамент полиции и погранохраны откроет также два мобильных пункта в самых крупных местах размещения. "Первый пункт мы открыли вчера, 15 марта, второй откроем завтра, 17 марта. Для подачи ходатайства в мобильных пунктах бронировать время не надо, их принимают по ходу поступления. Эти мобильные пункты будут открыты так долго, сколько будет желающих подать ходатайства", - рассказала Ратник. В сотрудничестве с Департаментом социального страхования Департамент полиции и погранохраны оценит, в каких местах размещения будут открыты новые мобильные пункты.

Маргит Ратник добавила что решение о предоставлении временной защиты департамент выдает человеку, как правило, на месте: „Это означает, что человек может начинать организовывать свою жизнь и, например, пойти на работу“.

"Текущая ситуация нова для Эстонии. Мы все прилагаем усилия, чтобы процессы шли более плавно и работали лучше. Большое спасибо всем жителям Эстонии, учреждения, волонтерам, которые прилагают усилия для оказания помощи военным беженцам", - сказала Ратник.