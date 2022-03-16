Иллюзия возвращения. Volkswagen вряд ли возобновит производство в России

"В области автомобилестроения Россия провалилась во времена Советского Союза, она для мирового автопрома - карлик, - заявил в интервью экономическому порталу Boerse-Online.de профессор Фердинанд Дуденхёффер, директор исследовательского института CAR Center Automotive Research в Дуйсбурге. - Мировому автопрому Россия не нужна. Для него пуп Земли - Китай, а Россия - скорее маленькая провинция Китая".

Херберт Дис впервые допускает уход с российского рынка

Крупнейший в Европе автостроитель Volkswagen (VW), для которого важнейшим рынком сбыта как раз и является Китай, столь решительно ставить крест на России пока не стал. Производство автомобилей в самой РФ и экспортные поставки своей продукции на российский рынок немецкий концерн приостановил временно, "до дальнейшего уведомления", как сказано в заявлении его руководства от 3 марта.

В штаб-квартире концерна в Вольфсбурге довольно долго медлили: решение было принято спустя неделю после, как сказано в заявлении, "российского нападения на Украину". Это говорит о том, что далось оно не легко. Немецкие инвесторы на российском рынке, а VW был среди них одним из самых крупных и именитых, неизменно подчеркивали: мы пришли, чтобы остаться.

Руководство VW явно колебалось, поскольку прекрасно понимало, что после демонстративной приостановки работы в России принимать не менее знаковое решение о ее возобновлении будет как минимум столь же трудно. Оно также наверняка осознавало, что буквально с каждым днем простоя собственного завода в Калуге и сборочного конвейера на Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде вероятность возвращения к прежней производственной повестке будет уменьшаться.

Весьма показательно в этой связи, что 15 марта председатель правления Volkswagen Херберт Дис впервые допустил уход концерна из России. Во время встречи с журналистами в Вольфсбурге, сообщает телерадиокомпания NDR, он заявил, что "неправильно оценивал Путина" и никогда не думал, что дело может дойти до войны. Сейчас Volkswagen поддерживает все санкции против РФ, призванные заставить ее сесть за стол переговоров, отметил Дис и добавил, что в конечном счете это может означать свертывание присутствия в РФ.

Пока идет война в Украине, Volkswagen не вернется в Россию

Впрочем, дело тут не только в санкциях. Можно назвать как минимум шесть причин, по которым концерн Volkswagen вряд ли захочет возобновлять выпуск своих автомобилей в России.

Первая и самая главная: война. Именно она является причиной приостановки производства, и пока российские войска ведут огонь в Украине, возобновление работы Volkswagen в России представляется абсолютно иллюзорным. Причем чем больше будет жертв среди гражданского населения и разрушений в украинских городах, тем быстрее будут убывать шансы на возвращение концерна.