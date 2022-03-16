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Осужденный за шпионаж в пользу Китая ученый освобожден условно-досрочно

BNS
Осужденный за шпионаж в пользу Китая ученый освобожден условно-досрочно
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Молоток судьи. Иллюстративное фото.
Молоток судьи. Иллюстративное фото. Фото: KRISTJAN TEEDEMA /

Вируский уездный суд досрочно освободил осужденного за шпионаж в пользу Китая известного исследователя моря Тармо Кыутса.

Суд условно-досрочно освободил 58-летнего Кыутса, переведя его под электронный надзор и обязав соблюдать требования пробации, сообщила BNS пресс-секретарь суда Кристи Эрлих. Его освобождение поддержали также Вируская тюрьма и Вируская окружная прокуратура.

Суд назначил Кыутсу испытательный срок до 9 сентября 2023 года, первые 14 месяцев этого срока он будет подчиняться пробационному надзору.

19 марта прошлого года Харьюский уездный суд признал Кыутса виновным как в том, что он поддерживал враждебные по отношению к Эстонии связи, так и в том, что он участвовал в направленной против Эстонии разведдеятельности. Кыутс был решением суда приговорен к трем годам реального лишения свободы.

Суд конфисковал у научного сотрудника Таллиннского технического университета Тармо Кыутса 17 000 евро, признанные доходом, полученным преступным путем.

Полиция безопасности задержала Тармо Кыутса в качестве подозреваемого 9 сентября 2020 года.

С 2006 года Кыутс был членом научного совета при Министерстве обороны, а также членом научного совета Центра подводных исследований НАТО.

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