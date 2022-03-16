Осужденный за шпионаж в пользу Китая ученый освобожден условно-досрочно

Суд условно-досрочно освободил 58-летнего Кыутса, переведя его под электронный надзор и обязав соблюдать требования пробации, сообщила BNS пресс-секретарь суда Кристи Эрлих. Его освобождение поддержали также Вируская тюрьма и Вируская окружная прокуратура.

19 марта прошлого года Харьюский уездный суд признал Кыутса виновным как в том, что он поддерживал враждебные по отношению к Эстонии связи, так и в том, что он участвовал в направленной против Эстонии разведдеятельности. Кыутс был решением суда приговорен к трем годам реального лишения свободы.