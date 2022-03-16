Украинская сеть электропередач синхронизирована с сетью материковой Европы

«Это позволит Украине сохранить стабильность своей системы электропередач, а дома теплыми и светлыми в это мрачное время. Это также историческая веха в отношениях ЕС и Украины — в этом отношении Украина теперь часть Европы», - сказала Симсон в пресс-релизе.

По ее словам, проект продемонстрировал исключительные способность к сотрудничеству и решительность всех участников. «Я хочу поблагодарить европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) за проделанную за две недели работу. Я хочу поблагодарить председателя совета Францию и членов ЕС за их поддержку проекту, не лишенному рисков. Хочу поблагодарить наших украинских партнеров — прежде всего, министра Галушенко и Укрэнерго — за их самоотверженную работу по поддержанию работы энергосистем Украины посреди этой ужасной войны», - сказала она.