Международная федерация шахмат отобрала у России Всемирную шахматную олимпиаду-2022. Турнир должен был пройти в Москве с 26-го июля по 8-е августа, но из-за вторжения России в Украину ФИДЕ приняла решение перенести Олимпиаду в Индию.
ФИДЕ отобрала у России право проведения шахматной Олимпиады
ФИДЕ отобрала у России право проведения шахматной Олимпиады
Олимпиада-2022 перенесена в индийский Ченнаи, сообщает Sportarena. Точных дат проведения турнира пока нет. Ожидается, что он пройдет в конце июля — начале августа. Отметим, что ФИДЕ возглавляет бывший вице-премьер министр России Аркадий Дворкович.