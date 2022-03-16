Ср, 16.03.2022
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ФИДЕ отобрала у России право проведения шахматной Олимпиады

rus.postimees.ee
ФИДЕ отобрала у России право проведения шахматной Олимпиады
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Шахматы.
Шахматы. Фото: MERILY SMIDT/SAKALA

Международная федерация шахмат отобрала у России Всемирную шахматную олимпиаду-2022. Турнир должен был пройти в Москве с 26-го июля по 8-е августа, но из-за вторжения России в Украину ФИДЕ приняла решение перенести Олимпиаду в Индию.

Олимпиада-2022 перенесена в индийский Ченнаи, сообщает Sportarena. Точных дат проведения турнира пока нет. Ожидается, что он пройдет в конце июля — начале августа. Отметим, что ФИДЕ возглавляет бывший вице-премьер министр России Аркадий Дворкович.

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