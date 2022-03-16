ФИДЕ отобрала у России право проведения шахматной Олимпиады

Международная федерация шахмат отобрала у России Всемирную шахматную олимпиаду-2022. Турнир должен был пройти в Москве с 26-го июля по 8-е августа, но из-за вторжения России в Украину ФИДЕ приняла решение перенести Олимпиаду в Индию.