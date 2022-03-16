Больше всего кокаина употребляют в Таллинне и Кохтла-Ярве

«Анализы сточных вод проводятся для того, чтобы получить данные об употреблении наркотиков в различных регионах Эстонии. Результаты исследования вместе с данными о конфискации от полиции и Налогово-таможенного департамента и токсикологическими анализами позволяют получить целостную картину», - сказала заведующая службой анализов Министерства юстиции Мари-Лийз Сеэт.

«В Ида-Вирумаа потребление амфетамина выше, чем в остальной Эстонии. Количество употребленного амфетамина в сточных водах в Кохтла-Ярве составило 2764 мг, что более чем в шесть раз выше таллиннского показателя. Меньше всего амфетамина употребили в Вильянди, где показатель составил 154 мг. В то же время, нельзя делать далеко идущие выводы на основании одного анализа, посмотрим, что будет в апреле и мае», - добавила Сеэт.

Сточные воды анализировали на содержание амфетамина, метамфетамина, MDMA, кокаина и метадона. Кроме того, дважды в год планируется анализировать их на содержание конопли, но в этот раз ее содержание не проверялось. Данные исследования указывают количество употребленного вещества в миллиграммах на 1000 населения.

Больше всего кокаина употребили в Таллинне (457 мг на 1000 населения), за ним следуют Кохтла-Ярве (357 мг) и Пярну (211 мг). «Позитивнее всего отличились Выру и Вильянди — например, в Выру кокаина потребляли в 14 раз меньше, чем в Таллинне», - сказала Сёэт.

Больше всего метадона обнаружено в сточных водах Кохтла-Ярве (184 мг). Это в несколько раз выше показателя Таллинна и Пярну. В Вильянди и Выру метадон в сточных водах не обнаружен.

«Пробы забрали в понедельник, вещества выходят из организма в течение 1-3 дней, так что на результатах с высокой вероятностью отразились и предыдущие выходные. Это следует учитывать при желании сравнить результаты с проведенным ранее исследованием Института развития здоровья», - пояснила Сёэт.

Первые пробы сточных вод взяли в январе этого года, в дальнейшем их будут брать регулярно четыре раза в год. Пробы сточных вод забрали в Таллинне, Кохтла-Ярве, Пярну, Вильянди и Выру. Забор проб проводится в течение одного дня в пяти городах одновременно.