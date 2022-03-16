Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что получает негативные сообщения в социальных сетях, пишет Sportbox. В пятницу, 11 марта, Навка и ее муж, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, а также их взрослые дети, были включены в санкционные списки в США.
Навка о хейте в соцсетях: «Люди ищут виноватых там, где их нет, обвиняют всех подряд»
«Ничего в этой жизни не стоит на месте, не находится в статике и абсолютном покое… Всегда что-то меняется, течет в реке времени и только господь бог знает, куда эта река ведет. Жизнь идет своим чередом, меняется, что-то заканчивается, что-то начинается, совершаются различные зигзаги или непредсказуемые повороты судьбы! Что начертано свыше — не знает никто, но вне зависимости от этих обстоятельств, я очень надеюсь, что в наших силах справится и выйти из всего этого людьми, не озлобленными, нервным и отчаявшимися, а мирными, благостными и спокойными!
В последнее время я читаю огромное количество не то что хейта, а нереальной ненависти, я бы даже сказала истерии и агонии в свой адрес, моей семьи, соотечественников и всей страны в целом. Я хочу сказать этим людям одно — мне искренне их жаль, они ищут виноватых там, где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придет осознание, в сердце покой, а в душу мир», — написала Навка в Instagram.
Навка является олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. После завершения профессиональной карьеры Татьяна создала свое ледовое шоу.