Навка о хейте в соцсетях: «Люди ищут виноватых там, где их нет, обвиняют всех подряд»

«Ничего в этой жизни не стоит на месте, не находится в статике и абсолютном покое… Всегда что-то меняется, течет в реке времени и только господь бог знает, куда эта река ведет. Жизнь идет своим чередом, меняется, что-то заканчивается, что-то начинается, совершаются различные зигзаги или непредсказуемые повороты судьбы! Что начертано свыше — не знает никто, но вне зависимости от этих обстоятельств, я очень надеюсь, что в наших силах справится и выйти из всего этого людьми, не озлобленными, нервным и отчаявшимися, а мирными, благостными и спокойными!

В последнее время я читаю огромное количество не то что хейта, а нереальной ненависти, я бы даже сказала истерии и агонии в свой адрес, моей семьи, соотечественников и всей страны в целом. Я хочу сказать этим людям одно — мне искренне их жаль, они ищут виноватых там, где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придет осознание, в сердце покой, а в душу мир», — написала Навка в Instagram.